Півроку з закодованим супутниковим сигналом: як це вплинуло на крадіжки контенту

Минуло майже півроку відтоді, як закодували канали супутникового телебачення чотирьох найбільших українських телегруп.

У кінці січня 2020 року 1+1 Media, StarLightMedia, Медіа Група Україна і Inter Media Group обмежили відкритий доступ до своїх каналів через супутник. Вони стали доступні через платні програмні послуги DTH-провайдерів Viasat і XtraTV.

Для того, щоб отримати легальний доступ до закодованих телеканалів, глядачам необхідно підключитися до послуг офіційного провайдера супутникового телебачення та встановити тюнер з підтримкою системи кодування Verimatrix.

Одна з підстав для шифрування телеканалів – підвищення ефективності боротьби з піратством у кабельних і супутникових мережах. На жаль, трансляція супутникового сигналу у відкритому форматі дає можливість піратам його вкрасти і незаконно ретранслювати глядачам.

За кордоном приватні супутникові телеканали з самого початку були кодовані. Давайте подивимося, як це рішення вплинуло на крадіжки телевізійного контенту в Україні. Учасники ринку відзначають, що стало простіше визначати піратів.

– Впровадження системи кодування дозволяє відстежити, звідки пірат бере сигнал наших каналів і в кооперації з партнером-провайдером його заблокувати. І, відповідно, не доводити до подання заяви у правоохоронні органи, – пояснює Микола Фаєнгольд, в.о. керівника дивізіону Pay & Digital TV StarLightMedia.

За словами Фаєнгольда, у StarLightMedia вже є чимало прикладів, коли кодування допомогло запобігти піратству. Наприклад, один з найбільших піратів взяв у трансляцію телеканал Setanta Sports Ukraine, чиїм офіційним дистриб’ютором є медіагрупа.

Команда Центру моніторингу контенту StarLightMedia оперативно знайшла джерело сигналу. Визначили, що це масштабний ОТТ-гравець, вирахували дані абонентів, які займалися піратством, відключили облікові записи, після чого сигнал зник.

Керівник дивізіону вважає, що наступний етап, про який необхідно думати ринку – приведення українських стандартів безпеки контенту під час передання через IP. А починати цей процес краще з сегмента ОТТ-провайдерів.

Телеіндустрія вибрала для захисту своїх телеканалів систему умовного доступу до сигналу Verimatrix. Вона є однією з найбільш стійких від злому систем у світі, що підтверджується відсутністю відомих нам інцидентів, стверджує Сергій Чернящук – експерт з питань інтелектуальної власності Медіа Групи Україна.

З моменту її використання для захисту супутникового сигналу телеканалів у медіагрупі більше не було випадків кардшейрінгу, хоч питання з піратством і залишається відкритим. Йдеться про використання CAM-модулів або STB-ресиверів для прийому супутникового сигналу і подальшої незаконної ретрансляції телеканалів у мережах кабельних і IPTV-операторів.

Встановивши такі факти, можна визначити, на кого зареєстровано такий пристрій, і заблокувати його без можливості подальшого використання, говорить Чернящук.

– Нова система кодування супутникового сигналу Verimatrix – значно надійніша і прогресивніша, а тому не піддається розкодуванню нелегальними тюнерами, що не мають відповідного функціоналу, – підтверджує оператор супутникового телебачення Viasat.

Після її появи Viasat закрив систему кодування NDS, яка не відповідала новим стандартам безпеки супутникового мовлення. Відповідно, компанії, які представляли послуги піратських сервісів і отримували доступ до телебачення шляхом злому кодування, втратили можливість це робити.

За словами Чернящука, всі без винятку кардшейрінгові платформи і сервіси оголосили своїм абонентам про припинення надання кардшейрінга телеканалів, які кодуються цією системою. Експерт зазначив, що це єдиний і головний приклад ефективності застосування системи умовного доступу Verimatrix.

У глобальному плані кардшейрінг не зник, подібні платформи продовжують піратити безліч національних і міжнародних телеканалів.

– Ми розуміємо, що кодування наших телеканалів не призвело до абсолютного переходу абонентів кардшейрінгових послуг на легальні супутникові платформи, як Viasat і XTRA TV, хоч ціна за базові ТВ-пакети майже не відрізняється. Залишаються любителі шари, які вірні позиції що дешевше – то краще, не замислюючись про якість споживаного контенту, відсутність найцікавіших національних, інформаційних, спортивних або розважальних телеканалів, а також і про нестабільність і часті збої, – додає Сергій Чернящук.

В’ячеслав Мієнко, керівник антипіратської ініціативи Чисте небо, зазначає, що за різними оцінками, від 0,7 до 1,2 млн абонентів до сьогодні ігнорують можливість перейти на споживання офіційного платного контенту і шукають можливості скористатися нелегальними способами доступу до бажаного контенту.

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Іронія в тому, що вони часто за нього все одно платять, але сервісам, які фактично крадуть контент, констатує експерт. За його словами, від введення кодування ринок, безумовно, виграв, а ось його учасники поки що не отримали тих результатів, на які розраховували.

– Але ні в кого з нас немає сумнівів, що кодування каналів на супутнику було найправильнішим і, мабуть, найважливішим рішенням 2020 року для розвитку індустрії. Таким чином, ми ще на кілька кроків наблизилися до європейської моделі ведення бізнесу і розуміння, навіщо це все загалом. Заявили про свою готовність розвивати культуру платного споживання контенту та захищати його, зокрема, боротьбою з піратством і нелегальними сервісами, – вважає Мієнко.

Микола Фаєнгольд підсумовує, що з кодуванням телеіндустрія досягла максимуму для безпеки контенту, який поширюється через супутниковий сигнал.

Це знакова подія і для галузі, і для України, оскільки культура дотримання авторського права – запорука успіху в створенні креативної економіки. Важливо пам’ятати, що український ринок контенту – частина міжнародного. А вимога глобального ринку – захищати контент.

До слова, StarLightMedia у партнерстві з МОЗ України, Червоним Хрестом України та Інститутом когнітивного моделювання створили серію роликів, присвячених правилам поведінки під час послаблення карантину.