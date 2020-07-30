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Факти / Україна

Поділ України на чотири карантинні зони: як це працюватиме і що обмежать

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області будуть поділені на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це роблять для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого поділять Україну на зони карантину, відбудеться у п’ятницю, 31 липня.

Карта з поділом на карантинні зони в Україні повинна з’явитися вже після засідання комісії, а от список дозволів і заборон у кожній з них вже відомий.

Зелена карантинна зона передбачає:

  • перебування у громадських будівлях та транспорті у масках або респіраторах;
  • проведення масових заходів з розрахунком не більше однієї людини на п’ять кв. м;
  • роботу кінотеатрів із заповненістю 50% місць;
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Обмеження для жовтої карантинної зони залишаються такими ж, як і для зеленої. Однак в областях, які увійдуть до її складу, заборонять відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини 

У помаренчевій карантинній зоні заборонять:

  • діяльність закладів розміщення (хостелів, туристичних баз), крім готелів;
  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
  • приймати нові зміни в дитячі табори;
  • встановлять обмеження для масових заходів (одна людина на 20 кв.м і не більше 100 людей);
  • + обмеження жовтої зони.

На території червоної карантинної зони заборонять:

  • роботу громадського транспорту;
  • відвідувати заклади освіти;
  • роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;
  • + обмеження помаранчевої зони.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин, який Кабмін продовжив до 31 серпня, передбачає, що рівень небезпеки в кожній області встановлюватимуть відповідно до таких показників:

  1. завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я становить понад 50%;
  2. середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
  3. коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
  4. показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

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