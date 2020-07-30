Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області будуть поділені на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це роблять для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого поділять Україну на зони карантину, відбудеться у п’ятницю, 31 липня.
Карта з поділом на карантинні зони в Україні повинна з’явитися вже після засідання комісії, а от список дозволів і заборон у кожній з них вже відомий.
Зелена карантинна зона передбачає:
- перебування у громадських будівлях та транспорті у масках або респіраторах;
- проведення масових заходів з розрахунком не більше однієї людини на п’ять кв. м;
- роботу кінотеатрів із заповненістю 50% місць;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Обмеження для жовтої карантинної зони залишаються такими ж, як і для зеленої. Однак в областях, які увійдуть до її складу, заборонять відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
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У помаренчевій карантинній зоні заборонять:
- діяльність закладів розміщення (хостелів, туристичних баз), крім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- приймати нові зміни в дитячі табори;
- встановлять обмеження для масових заходів (одна людина на 20 кв.м і не більше 100 людей);
- + обмеження жовтої зони.
На території червоної карантинної зони заборонять:
- роботу громадського транспорту;
- відвідувати заклади освіти;
- роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;
- + обмеження помаранчевої зони.
Адаптивний карантин в Україні
Адаптивний карантин, який Кабмін продовжив до 31 серпня, передбачає, що рівень небезпеки в кожній області встановлюватимуть відповідно до таких показників:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.