PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

РНБО хоче екстрадувати з Білорусі найманців Вагнера

У РНБО вважають, що необхідно розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в Білорусі в складі групи бойовиків ПВК Вагнера.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривоніс.

Читайте: Наш бізнес – смерть: подробиці затримання бойовиків Вагнера і реакція Лукашенка

Він зазначив, що це б посилило нормальні відносини України і Білорусі.

Також Сергій Кривоніс додав, що це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни.

Крім того, він зазначив, що вже звернувся у МЗС України з цього питання.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера під Мінськом

Під Мінськом (Білорусь) правоохоронці затримали 32 бойовики ЧВК Вагнера.

Пізніше стало відомо, що дехто з них воювали на українському Донбасі на боці “ДНР”.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.

Джерело: 5 канал

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка