РНБО хоче екстрадувати з Білорусі найманців Вагнера

У РНБО вважають, що необхідно розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в Білорусі в складі групи бойовиків ПВК Вагнера.
Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривоніс.
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Він зазначив, що це б посилило нормальні відносини України і Білорусі.
Також Сергій Кривоніс додав, що це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни.
Крім того, він зазначив, що вже звернувся у МЗС України з цього питання.
Затримання бойовиків ПВК Вагнера під Мінськом
Під Мінськом (Білорусь) правоохоронці затримали 32 бойовики ЧВК Вагнера.
Пізніше стало відомо, що дехто з них воювали на українському Донбасі на боці “ДНР”.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.
Джерело: 5 канал