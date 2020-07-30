РНБО хоче екстрадувати з Білорусі найманців Вагнера

У РНБО вважають, що необхідно розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в Білорусі в складі групи бойовиків ПВК Вагнера.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривоніс.

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Він зазначив, що це б посилило нормальні відносини України і Білорусі.

Також Сергій Кривоніс додав, що це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни.

Крім того, він зазначив, що вже звернувся у МЗС України з цього питання.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера під Мінськом

Під Мінськом (Білорусь) правоохоронці затримали 32 бойовики ЧВК Вагнера.

Пізніше стало відомо, що дехто з них воювали на українському Донбасі на боці “ДНР”.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.

Джерело: 5 канал