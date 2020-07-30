Кремнієва долина: у яких умовах працюють українці

Українці завжди славилися своєю винахідливістю та високим рівнем професіоналізму. Не дарма зараз іноземні компанії залучають до роботи наших програмістів та IT-спеціалістів.

WhatsApp, Grammarly, Depositphotos та Augmented Pixels – усе це компанії, які створювали українці, і якими користуються далеко за межами країни.

У багатьох IT-спеціалістів є так звана американська мрія – будувати свій бізнес у Кремнієвій долині.

Це регіон у штаті Каліфорнія, в якому зосередилося багато високотехнічних компаній, зокрема Apple Inc., Google, eBay, Yahoo!

Ми зібрали кілька історій українців, які переїхали в Америку та влаштувалися у Кремнієвій долині. Що спонукало на переїзд та як їм працюється в IT-столиці світу, читайте у нашому матеріалі.

Андрій Ясинецький – Uber і Google

Андрій переїхав в Америку дев’ять років тому з основною ціллю – потрапити у Кремнієву долину та працювати в Google.

– Подаватися можна один раз у шість місяців. До того ж, потрібно, щоб позиція досі була відкрита, – розповідає Андрій.

Спочатку хлопець хотів влаштуватися у британський Google Office, адже там вони починали працювати над Google Chrome, а він вже мав досвід роботи у Великій Британії. Потім Андрій знову намагався податися у Штати.

– Я був інженером в Google і працював над продуктом Google Analytics, який рахує відвідування на сайтах за кількістю трафіку.

Андрій каже, що його перше враження про долину було наче крізь рожеві окуляри.

Коли приїжджаєш в долину, спочатку здається, що тут усі ходять з ідеями, однак потім розумієш, що мало хто насправді їх втілює.

– Я побачив, що тут скупчення такої кількості талантів, якої більше немає ніде. Перший рік Google для мене був усім світом, тим паче, що Google кампус настільки великий, що там дійсно можна загубитися.

Безкоштовна їжа для працівників Кремнієвої долини – ще один з тих приємних бонусів, який заманює працівників.

Насамперед, це роблять для того, щоб люди не відволікалися на всілякі дурниці. Тобто, люди, які тут працюють, дуже захоплені своєю справою, тому компаніям вигідніше надати їм такі умови, щоб вони не витрачали свою енергію.

Теж саме стосується хобі. Google та інші компанії намагаються ці хобі підтримувати, щоб люди їх не забували і у них все життя не зводилось лише до роботи.

Графік роботи залежить від компаній, але обов’язкового сидіння в офісі з 9 до 18 немає.

– Насправді графік дуже вільний. Є якийсь час, коли команда перебуває в офісі, щоб можна було ефективно проводити нараду, а далі це вже графік особисто кожного, – розповідає Андрій.

Після роботи в Google Андрій перейшов працювати у компанію Uber, коли стартап тільки запустили, а в команді було всього 10 людей.

Згодом Андрій заснував нову компанію з безпілотними авто.

– Я веду команду, оскільки був від самого її початку, був другим інженером.

Оренда студії в Сан-Франциско складає приблизно $3 тис. на місяць, однокімнатний будинок обійдеться близько $5 550.

Ціни на житло:

студія – $800 тис.- 1,2 млн;

одно-двохкімнатні квартири – $1,2-2 млн;

будинок – від $1,3 млн.

Існує міф, що приїхати у Кремнієву долину можна лише, якщо ти IT-спеціаліст, але це не так.

– Будь-яку ідею можна перетворити в технологічну ідею, а будь-які продукти є технологічними продуктами. Якщо у когось є ідея для бізнесу, але вона не пов’язана з технологіями, скоріше за все, це поганий бізнес.

Тому навіть добре, якщо з’являється людина, яка спеціалізується ще на чомусь. Вона без проблем може знайти собі технічного партнера і почати будувати компанію.

Базова зарплата тут складається з трьох компонентів, однак більшість компаній має приблизно однаковий рівень, аби уникнути конкуренції та перехоплення кадрів.

Середня зарплата за рік:

молодший спеціаліст – $130-150 тис. (ще можуть бути бонуси);

спеціаліст середнього рівня – від $220 тис.

Наприклад, якщо ви отримуєте $17 тис. зарплатні на місяць, треба бути готовим до того, що у Каліфорнії половина піде на податки.

Катя Костюкова – відео-продакшн

Катя переїхала в Кремнієву долину у 2014-му році, до того працювала керівником проекту Холостяк у Москві.

Дівчина довго шукала себе в Америці та жила в різних містах, поки не поїхала навчатися у Стенфордський університет.

– Так я виявила весь цей Кремнієвий рай у Сан-Франциско з цією культурою і цими приголомшливими, дуже розумними, начитаними IT-спеціалістами.

Катерина з’ясувала, що тут не так багато відео-продакшну, як, наприклад, в Лос-Анджелесі чи в Нью-Йорку. Тобто, ця ніша ще була вільною.

– Тут це дійсно здавалося набагато більш затребуваним, відповідно я почала робити відео для місцевих стартапів місцевих компаній і це було дуже цікаво.

Однак, оскільки дівчина була з телевізійного креативного світу, їй потрібно було зрозуміти – як будувати компанію для брендів.

Зараз Катерина працює як продакшн, у неї є колективи, які вона наймає під конкретні проекти.

– Я в основному знімаю про продукти компанії, тобто ми робимо рекламу конкретного продукту.

Щодо структури управління та комунікації з людьми – тут усе інакше, ніж в Росії чи Україні.

Насамперед, у їхній компанії немає працівників на “фултайм” – усі контрактники.

Паралельно з продакшеном, Катерина працює в LinkedIn – корпорації яка належить Microsoft.

– Я займаюся стратегією і програмуванням. Моє завдання – зробити так, щоб з мільйонів відео-замовлень, які до нас приходять, ми робили тільки ті, які найбільше впливають на бізнес-процеси.

– Там почалося моє корпоративне зростання. Мені було дуже цікаво подивитися, як у них все налагоджено.

У такій роботі важливо вміти правильно домовлятися з людьми. Наприклад, на півгодинній ділової зустрічі спочатку потрібно обговорити погоду, сім’ю, друзів тощо і тільки потім переходити до справи.

Минуло вже 6 років, як дівчина переїхала у Штати, а англійську вивчає досі.

– Я намагаюся більше і глибше зрозуміти її, тому що в будь-якій мові багато нюансів, тим паче, що країна велика і у кожному штаті є свій говір. У Стенфорді я брала курс з виправлення акценту.

Тобто, навіть влаштувавшись у долині, ти завжди повинен вдосконалюватися, розвивати себе і навчатися більшому.

Анна Лурченко – Google

Анна Лурченко працює у Google health – підрозділ, що займається проектами охорони здоров’я.

Дівчина закінчила КПІ та захоплювалась дизайном, якому і сама навчилася. Ще в Україні почала створювати сайти.

Згодом вона працювала в українській компанії, яка часто співпрацювала з американськими стартапами.

– Я переїхала у 2016 році і працювала в американському офісі української компанії і через три роки вирішила, що хочу вже щось нове зробити.

Згодом Анна потрапила у Google health, який виявився абсолютно не таким, як вона собі уявляла.

– Google health – це застосування штучного інтелекту до завдань медицини і до завдань діагностик. Ми застосовуємо штучний інтелект до медичних зображень – він може за фотографією визначити, що на ній зображено.

Google з точки зору команд дуже орієнтований на роботу в офісі. Google був дуже проти роботи з дому і віддаленої роботи.

– Насправді, чому я тут і чому я хотіла сюди потрапити, це тому, що тут можна створювати речі, які дійсно змінюють світ, і це дуже надихає.

А от що здивувало Анну, так це повільніший інтернет, ніж в Україні.

Справа в тому, що в Каліфорнії доволі рано з’явився інтернет, коли технології були ще не надто розвинені. А в Україну він прийшов набагато пізніше, але за рахунок цього ми почали використовувати більш просунуті технології.

Життя в Google кампусі вільне, розкуте, налаштовує на креатив.

– У нас є практика 20 процентний проект – ти можеш один день на тиждень займатися чимось іншим, не пов’язаним з твоїм проектом. Це може бути допомога іншій команді, робота над іншим супутнім проектом. Так ти можеш спробувати щось нове для себе.

Якщо ти живеш з дітьми, то розтрати значно зростають, адже треба платити за навчання:

приватна школа – $1 000 на місяць;

дитячий садочок – $1 500 на місяць.

Анна Поліщук – Allset

Анна разом з командою поїхала у США п’ять років тому, аби запустити проект Allset, який вже працює в Україні.

Загалом, Анна працювала над програмою лояльності для закладів громадського харчування і сервісами передзамовлень у ресторанах.

– Ми створили сервіс для тих людей, які працюють в офісах великих міст і яким потрібно вийти на ланч, швидко забрати свою їжу в закладі поряд і піти працювати далі. Ми намагаємось прибрати час очікування в черзі.

У Кремнієвій долині зацікавлені в тому, щоб проінвестувати гарний проект. Є інвестиції, які розбиваються на раунди, і в кожному вартість компанії стає більшою. Інвестори таким чином зацікавлені в тому, щоб вкладати гроші та купувати акції компанії.

– Для мене, Кремнієва долина – це певна інфраструктура, це особливе місце, в якому дуже багато інвесторів і підприємців, які хочуть заснувати свої ідеї. Тут дуже розвинена взаємопідтримка.

Анна розповідає, що аби мати головний офіс в долині, треба наймати там людей і конкурувати за спеціалістів з іншими компаніями. Тому вони винаймають офіс у Києві, та дають робочі місця українським програмістам.

– Що мені подобається тут, чого нема в Україні, це міжкультурна спільнота. Тут є представники всіх культур та високий рівень толерантності один до одного.

Усе це допомагає тобі розвиватися у різних напрямах, зокрема в культурному.

Кремнієва долина – це місце, де тебе оточують найкращі розробки світу і ти швидше розумієш, куди тобі рухатись та як реалізувати свої ідеї.

Нещодавно російський журналіст Юрій Дудь зняв фільм Як влаштована IT-столиця світу, в якому розповідається про Кремнієву долину.

Катерина Павловська, Анастасія Дячкіна