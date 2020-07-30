Шмигаль пояснив, чи підуть діти у школу 1 вересня

Навчальний рік в Україні почнеться вчасно і з 1 вересня.

Але у конкретних регіонах він матиме особливості через епідеміологічну ситуацію, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вчителям та викладачам щодня мірятимуть температуру та вони мають бути у масках до початку уроку.

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– Ми просимо організувати початок уроків в різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, – заявив державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Дітям температуру не мірятимуть, але щодня будуть опитувати про їх самопочуття. В разі появи симптомів, їх відправлятимуть до медпункту.

Правила роботи шкіл

В Україні затвердили тимчасові правила роботи шкіл з 1 вересня. Директори шкіл мають змінити графіки, щоб було менше скупчення дітей.

Вчителі проходитимуть термометрію та обов’язково носитимуть маску. Діти також мають носити маски, але на уроці їх зніматимуть.

Персонал мають забезпечити захисними масками з розрахунку одна одиниця на три години.

Провітрювати приміщення потрібно після кожного заняття.