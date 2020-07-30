Суд зняв арешт з миколаївського заводу Океан

Печерський районний суд Києва зняв арешт з Публічного акціонерного товариства Миколаївський суднобудівний завод Океан.

Про це, посилаючись на рішення суду, на своїй сторінці в Facebook написав його власник Василь Капацина.

– Шість місяців і два тижні завод Океан був під арештом. Ми робили все можливе і неможливе, щоб наблизити день, коли зможемо говорити про арешт Заводу в минулому. Цей день настав. Ми отримали рішення Печерського суду Києва, в якому сказано (читайте уважно!): прокуратура не надала доказів, що арешт був потрібний, а саме твердження про необхідність арешту, на якому так наполягали деякі прокурори, “грунтується на припущеннях”, – зазначив Капацина.

Нагадаємо, 13 січня 2020 го року за клопотанням Офісу генерального прокурора України Печерським районним судом столиці на завод було накладено арешт. Це клопотання прокуратура направила до суду “з метою збереження майна цього стратегічного для держави підприємства і запобігання подальших спроб його незаконного відчуження”.

Клопотання було засновано на свідченнях однієї людини – Ігоря Ігнатова, якого пов’язують з угрупованням відомого виконавця рейдерських атак Олександра Капітонова (Капітошка). Ігнатова звинувачували у сприянні організації рейдерських на такі об’єкти як Одеський припортовий завод, Кременчуцький сталеливарний завод, порт Південний та ін.

Раніше, власник Океану Василь Капацина не раз говорив, що генпрокуратура стала інструментом в рейдерській атаці на завод, реальним замовником якої є російський олігарх, колишній міністр енергетики РФ і член ради директорів Газмпрома Ігор Юсуфов.

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Під час візиту в Миколаївську область Давид Арахамія, Ігор Негулевський та інші депутати після візиту на завод Океан не знайшли доказів розпилу підприємства на металобрухт. Вони виступили на підтримку заводу, який і так втратив кілька зарубіжних замовлень.

Як відомо, Василь Капацина став власником заводу в грудні 2018-го року, придбавши його на відкритому аукціоні. До цього моменту підприємство знаходилося в стані ліквідації і мало багатомільйонні борги. А ще раніше, в 2013-му – Океан визнали банкрутом.

Після зміни власника Океан почав відновлювати виробництво. У 2019 році завод здійснив ремонт земснаряду Ріон, буксирів Очаків, Ізмаїлець та Зюйд, суховантажу ALICE, побудував дві баржі на замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk. Крім цього, Океан успішно виконав кілька контрактів зі створення металевих елементів для мостових споруд, зокрема, і для Шулявського мосту в Києві.

Фото: Василь Капацина