У Херсоні на коронавірус перевіряли неякісними тест-системами

У Херсоні держустанова уклала договір з однією з комерційних структур на поставку 35 тис. одиниць тест-систем, які виявилися неякісними.

Порушення зафіксували в Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Протиправна діяльність завдала збитки країні більш ніж на 2 млн грн.

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Також через придбаних неякісних тест-систем могли постраждати і люди. Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність посадових осіб державної установи.

Тих громадян, яких діагностували неякісними тест-системами, ще раз обстежили.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191. За це загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Також забороняється займати певні посади на строк до трьох років.

За статистикою, найбільше вбиває українців не коронавірус, а серцево-судинні захворювання. А ще онкологія, аварії, нещасні випадки, СНІД.

З початку року від інфарктів та інсультів померли понад 164 тис. людей. І на тлі пандемії – ситуація загострюється.