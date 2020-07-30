Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України

Університети в Україні можуть самостійно визначати, як буде розпочато новий навчальний сезон в умовах поширення коронавірусу – дистанційно чи у звичайному режимі.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, що форми організації освітнього процесу повинні затверджуватися з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні.
Водночас Кабінет міністрів має рекомендації для вчених рад закладів вищої освіти щодо дат початку навчального року.
- Для студентів першого курсу, які починають здобувати ступінь бакалавра, радять розпочати навчання у період з 1 до 15 вересня 2020 року;
- Для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;
- Для студентів першого року навчання в магістратурі у період з 11 до 15 вересня 2020 року.
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Вступна кампанія
У серпні розпочнеться вступна кампанія для бажаючих здобути ступені бакалавра і магістра.
Заклади вищої освіти розпочнуть прийом заяв та документів для вступу до бакалаврату з 13 серпня. Для вступу до магістратури – з 5 серпня.