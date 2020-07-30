Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України

Університети в Україні можуть самостійно визначати, як буде розпочато новий навчальний сезон в умовах поширення коронавірусу – дистанційно чи у звичайному режимі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, що форми організації освітнього процесу повинні затверджуватися з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Водночас Кабінет міністрів має рекомендації для вчених рад закладів вищої освіти щодо дат початку навчального року.

Для студентів першого курсу, які починають здобувати ступінь бакалавра, радять розпочати навчання у період з 1 до 15 вересня 2020 року;

Для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

Для студентів першого року навчання в магістратурі у період з 11 до 15 вересня 2020 року.

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Вступна кампанія

У серпні розпочнеться вступна кампанія для бажаючих здобути ступені бакалавра і магістра.

Заклади вищої освіти розпочнуть прийом заяв та документів для вступу до бакалаврату з 13 серпня. Для вступу до магістратури – з 5 серпня.





