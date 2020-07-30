PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У магістратурі пізніше: коли розпочнеться навчання в університетах України

Університети в Україні можуть самостійно визначати, як буде розпочато новий навчальний сезон в умовах поширення коронавірусу – дистанційно чи у звичайному режимі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, що форми організації освітнього процесу повинні затверджуватися з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Водночас Кабінет міністрів має рекомендації для вчених рад закладів вищої освіти щодо дат початку навчального року.

  • Для студентів першого курсу, які починають здобувати ступінь бакалавра, радять розпочати навчання у період з 1 до 15 вересня 2020 року;
  • Для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;
  • Для студентів першого року навчання в магістратурі у період з 11 до 15 вересня 2020 року.

Читайте: Навчання у школах відновиться з 1 вересня у більшості регіонів – Степанов

Вступна кампанія

У серпні розпочнеться вступна кампанія для бажаючих здобути ступені бакалавра і магістра.

Заклади вищої освіти розпочнуть прийом заяв та документів для вступу до бакалаврату з 13 серпня. Для вступу до магістратури –  з 5 серпня.

  • Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України
  • Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України
  • Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України
  • Навчальний рік 2020/2021: коли розпочнеться навчання в університетах України
У магістратурі пізніше: коли розпочнеться навчання в університетах України / 2 фотографии

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка