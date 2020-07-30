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Факти / Україна / Суспільство

У заступника 102 тис. грн, у Шкарлета – нуль: зарплата в Міносвіти за червень

Тимчасовий в.о міністра освіти і науки Сергій Шкарлет не отримав заробітної плати у червні.

Чиновник був призначений на посаду 26 червня уже після того, коли у міністерстві виплатили зарплату, тому оплата за червень прийде Шкарлету разом із липневою.

Водночас Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки.

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Заробітна плата його заступників становила від 42 тис. до 102 тис. грн.

  • Секретар міністерства Полянський – 47,2 тис. грн;
  • Перший заступник Полюхович – 47 230 грн;
  • Заступник міністра Даниленко – 42 258 грн;
  • Заступник міністра Стадний – 102 040 грн;
  • Заступник міністра Коржевський – 47 230грн;
  • Заступник міністра Ярмистий – 87 006 грн.

Останні троє заступників звільнилися із міністрества після призначення Сергія Шкарлета на посаду тимчасового очільника МОН.

Заява Третьякової

В одному з інтерв’ю народний депутат від фракції Слуга Народу, голова комітету соцполітики Галина Третьякова назвала замалою заробітну плату парламентаріїв щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

Джерело: Українські новини

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