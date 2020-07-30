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Факти / Україна

В Україні кількість хворих на Covid-19 перевищила 68 тис., за добу – 1 197

1 197 позитивних тестів на Covid-19 за добу – це новий антирекорд. Загальна кількість хворих в Україні станом на 30 липня, за даними моніторингової системи РНБО, сягнула 68 794.

Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 673 українці, з яких 23 – за минулу добу.

Одужали за день 760 людей, а загалом – 38 154. Нині хворіють на Covid-19 28 967 українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 72 дітей та 67 медиків, а також госпіталізовано 248 людей.

За його словами, за добу лабораторії провели 31 699 тестувань, з яких 15 494 – методом ПЛР та 16 205 – методов ІФА.

Найгірша статистика у Києві, де 199 нових випадків, 131 – у Львівській, 105 – у Рівненській та 104 – в Івано-Франківській областях.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з Covid-19 в регіонах:

  • Вінницька область — 2 698 (+38)
  • Волинська область — 3 735 (+41)
  • Дніпропетровська область — 1 394 (+30)
  • Донецька область — 865 (+4)
  • Житомирська область — 1 807 (+43)
  • Закарпатська область — 5 078 (+70)
  • Запорізька область — 779 (+12)
  • Івано-Франківська область — 4 446 (+104)
  • Кіровоградська область — 703 (+5)
  • м. Київ — 8 131 (+199)
  • Київська область — 3 672 (+43)
  • Львівська область — 9 397 (+131)
  • Луганська область — 122 (0)
  • Миколаївська область — 578 (+15)
  • Одеська область — 3 150 (+46)
  • Полтавська область — 431 (+17)
  • Рівненська область — 5 942 (+105)
  • Сумська область — 484 (+17)
  • Тернопільська область — 2 922 (+70)
  • Харківська область — 3 626 (+70)
  • Херсонська область — 224 (0)
  • Хмельницька область — 1 109 (+23)
  • Чернівецька область — 5 812 (+61)
  • Черкаська область — 919 (+9)
  • Чернігівська область — 789 (+44).

Карта та статистика коронавірусу в Україні 30 липня

З початку епідемії надійшло 120 972 повідомлення про підозру на коронавірус.

Індекс самоізоляції в містах України:

  • Київ – 22,73%;
  • Львів – 20,06%;
  • Івано-Франківськ – 19,33%;
  • Вінниця – 17,64%;
  • Ужгород – 16,14%.

Коронавірус 29 липня

Станом на 29 липня 67 597 людей захворіли на коронавірус в Україні. За добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 1 022 українців.

Помер від ускладнень за день 21 пацієнт, а загалом 1 650 осіб.

Одужали з початку епідемії 37 394 людини, з яких 650 – за останню добу.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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