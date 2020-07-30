1 197 позитивних тестів на Covid-19 за добу – це новий антирекорд. Загальна кількість хворих в Україні станом на 30 липня, за даними моніторингової системи РНБО, сягнула 68 794.
Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 673 українці, з яких 23 – за минулу добу.
Одужали за день 760 людей, а загалом – 38 154. Нині хворіють на Covid-19 28 967 українців.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 72 дітей та 67 медиків, а також госпіталізовано 248 людей.
За його словами, за добу лабораторії провели 31 699 тестувань, з яких 15 494 – методом ПЛР та 16 205 – методов ІФА.
Найгірша статистика у Києві, де 199 нових випадків, 131 – у Львівській, 105 – у Рівненській та 104 – в Івано-Франківській областях.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Ситуація з Covid-19 в регіонах:
- Вінницька область — 2 698 (+38)
- Волинська область — 3 735 (+41)
- Дніпропетровська область — 1 394 (+30)
- Донецька область — 865 (+4)
- Житомирська область — 1 807 (+43)
- Закарпатська область — 5 078 (+70)
- Запорізька область — 779 (+12)
- Івано-Франківська область — 4 446 (+104)
- Кіровоградська область — 703 (+5)
- м. Київ — 8 131 (+199)
- Київська область — 3 672 (+43)
- Львівська область — 9 397 (+131)
- Луганська область — 122 (0)
- Миколаївська область — 578 (+15)
- Одеська область — 3 150 (+46)
- Полтавська область — 431 (+17)
- Рівненська область — 5 942 (+105)
- Сумська область — 484 (+17)
- Тернопільська область — 2 922 (+70)
- Харківська область — 3 626 (+70)
- Херсонська область — 224 (0)
- Хмельницька область — 1 109 (+23)
- Чернівецька область — 5 812 (+61)
- Черкаська область — 919 (+9)
- Чернігівська область — 789 (+44).
З початку епідемії надійшло 120 972 повідомлення про підозру на коронавірус.
Індекс самоізоляції в містах України:
- Київ – 22,73%;
- Львів – 20,06%;
- Івано-Франківськ – 19,33%;
- Вінниця – 17,64%;
- Ужгород – 16,14%.
Коронавірус 29 липня
Станом на 29 липня 67 597 людей захворіли на коронавірус в Україні. За добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 1 022 українців.
Помер від ускладнень за день 21 пацієнт, а загалом 1 650 осіб.
Одужали з початку епідемії 37 394 людини, з яких 650 – за останню добу.