Кабінет міністрів опублікував нові правила адаптивного карантину, щоб люди почали готуватися до того, як вже відзавтра потрібно буде поводитися у громадських місцях.

Що відомо про карантин в Україні станом на 31 липня – у матеріалі Фактів ICTV.

З 1 серпня територію України поділять за показниками поширення коронавірусу на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників.

Серед обов’язкових вимог – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м, заповненість кінотеатрів – не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про додаткову державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія на період карантину.

Документ передбачає, що держава викуповує 90% путівок Артека та Молодої гвардії, решту реалізують дитячі центри без залучення третіх осіб. Також держава покриває низку інших витрат.

Закриють через Covid-19

Гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету Київський політехнічний інститут імені Сікорського, де захворіли 133 курсанти, закрили на карантин.

У Львові на два тижні закривають на карантин дитсадки №12 та №42 через позитивні ПЛР-тести на коронавірус у співробітників установ.

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Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 31 липня в Україні вже майже 70 тис. хворих на коронавірус. За минулу добу було зафіксовано 1 090 нових випадків інфікування.

Найбільшу кількість випадків Covid-19 зареєстрували у Львівській області – 147, Івано-Франківській – 111, а також у місті Києві – 110.

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість захворілих у чотирьох областях України за добу.