Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 липня, курс долара на рівні 27,69 грн/$1.

Іноземна валюта здорожчала порівняно з попереднім днем ​​на 1 копійку.

Курс євро становить 32,54 грн/€1, що каже про зміцнення іноземної валюти на 8 копійок.

Російський рубль здешевшав, його курс становить 0,375 грн/1 рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 31.07:

$1 – 27,69 грн;

€1 – 32,54 грн;

1 польський злотий – 7,38 грн;

1 російський рубль – 0,375 грн.

Читайте: Криза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом

Яким буде курс гривні у серпні

У серпні не варто очікувати різкого зміцнення або девальвації української валюти.

Курс долара в серпні і до 1 вересня буде на рівні 28 грн/1$ – 28,5 грн/1$, розповів Фактам ICTV член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.