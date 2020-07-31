У суботу, 1 серпня, в Бердянську синоптики прогнозують північно-східний вітер 6-11 м/c.
Також очікується короткочасний дощ, гроза, град і шквали 19-24 м/с.
Вночі синоптики очікують температуру від 16 до 18 градусів, вдень від 26 до 28 градусів.
В Україні на Заході синоптики очікують дощі, температура вдень сягатиме 22-24 градуси.
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На Півночі країни очікується від 21 до 23 градусів з короткочасними дощами.
Але Сході України від 1 серпня температура вдень сягатиме 23-25 градусів, вночі спека спаде до 14 градусів.
На Півдні країни днем температура сягатиме 28 градусів, вночі очікується до 18 градусів тепла.
Погода в Україні на початку серпня
Відчутне зниження температура повітря варто очікувати на всій території України на початку серпня, спрогнозувала синоптик Наталія Діденко.
Погода у серпні зміниться під впливом атмосферного фронту Dana.