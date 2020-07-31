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Факти / Україна / Політика

Голова Київоблради Микола Стариченко подав у відставку

Очільник Київської обласної ради Микола Стариченко заявив, що йде у відставку.

– Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду, – пояснив чиновник.

Також він подав заяву про складання депутатського мандата.

Голова Київоблради Микола Стариченко подав у відставку

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Окремо Микола Стариченко зауважив, що створення у раді групи За демократичні ініціативи Президента України Володимира Зеленського не означає перехід до лав партії Слуга народу.

– Особисто я не маю наміру продовжувати політичну діяльність та не буду брати участь у місцевих виборах. Проте залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю, – додав Стариченко.

Микола Стариченко перебував на посаді голови Київоблради, починаючи з травня 2019 року, а з 2015 року був заступником голови.

Джерело: Київська обласна рада

Фото: Київська обласна рада

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