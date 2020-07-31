Коронавірус в КПІ: гуртожиток закрито на карантин

Через коронавірус в КПІ на карантин було закрито гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на п’ятницю, 31 липня, на Covid-19 хворіють 139 курсантів.

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До лікарень Києва було госпіталізовано 10 курсантів, серед яких також і один викладач, всі інші лікуються в гуртожитку під наглядом медиків.

– Фахівці Київського міського лабораторного центру МОЗ України тестують всіх, хто контактував з інфікованими, – зауважив Кличко.

В гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ регулярно проводять дезінфекцію, а біля будівлі чергує поліця.

Зазначається, що наприкінці липня курсанти мали їхати у відпустку, однак через вчасно запровадила карантин вдалося запобігти масовому поширенню Covid-19.

Про коронавірус в КПІ стало відомо 26 липня, коли інфекцію виявили у 52 курсантів інституту.

Вже 29 липня кількість випадків зросла до 133.

Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського