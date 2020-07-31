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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 31 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 090 людей. Загалом у країні вже 69 884 випадки зараження.

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10:47 - 31 липня

За останню добу найбільшу кількість випадків Covid-19 зареєстрували у Львівській області – 147, Івано-Франківській – 111, а також у місті Києві – 110.

Крім того, в Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих –  261 людину.

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09:09 - 31 липня
У Києві кількість хворих на Covid-19 тримається на високому рівні

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 110 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 31 липня становить 8 241.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 132 хворих, за минулу добу не зафіксували жодного летального випадку. Зміг побороти захворювання і одужати загалом 2 941 пацієнт, за добу – 64.

Кількість активних хворих становить 5 168.

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09:07 - 31 липня
Кількість хворих на Covid-19 в Україні майже досягла 70 тис.

Станом на ранок 31 липня в Україні зафіксували 69 884 випадки Covid-19. За минулу добу діагноз підтвердився у 1 090 людей.

За весь час одужали 38 752 пацієнти, за добу – 598. Померли від початку пандемії 1 693 хворих, з них 20 за добу.

Ситуація з Covid-19 в регіонах:

  • Вінницька область — 2 736 (+38)
  • Волинська область — 3 783 (+48)
  • Дніпропетровська область — 1 402 (+8)
  • Донецька область — 881 (+16)
  • Житомирська область — 1 850 (+43)
  • Закарпатська область — 5 146 (+68)
  • Запорізька область — 790 (+11)
  • Івано-Франківська область — 4 557 (+111)
  • Кіровоградська область — 703 (+1)
  • м. Київ — 8 241 (+110)
  • Київська область — 3 716 (+44)
  • Львівська область — 9 526 (+147)
  • Луганська область — 126 (+4)
  • Миколаївська область — 590 (+12)
  • Одеська область — 3 214 (+64)
  • Полтавська область — 440 (+9)
  • Рівненська область — 6 024 (+82)
  • Сумська область — 485 (+1)
  • Тернопільська область — 2 976 (+54)
  • Харківська область — 3 711 (+85)
  • Херсонська область — 227 (+3)
  • Хмельницька область — 1 138 (+29)
  • Чернівецька область — 5 875 (+63)
  • Черкаська область — 924 (+5)
  • Чернігівська область — 823 (+34)

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08:49 - 31 липня

Станом на ранок 31 липня у Львівській області зафіксували 9 526 випадків інфікування коронавірусом, за минулу добу захворіли 147 людей.

Від початку пандемії померли 260 хворих. Одужали від коронавірусу 2 314 пацієнтів.

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23:48 - 30 липня

Україна повинна отримати дози вакцини від коронавірусу для 20% населення країни після її винаходу.

Про це йдеться у програмі Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо глобального доступу до вакцини, в якій бере участь наша країна, заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Україна отримає вакцину траншами за доступною ціною або безкоштовно, додав Ляшко.

Завдяки програмі Україна зможе зменшити навантаження на бюджет і провести імунізацію інших груп високого ризику, наголосив головний санітарний лікар.

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22:53 - 30 липня

Університети в Україні можуть самостійно визначати, як буде розпочато новий навчальний сезон в умовах поширення коронавірусу – дистанційно чи у звичайному режимі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, що форми організації освітнього процесу повинні затверджуватися з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Водночас Кабінет міністрів має рекомендації для вчених рад закладів вищої освіти щодо дат початку навчального року.

  • Для студентів першого курсу, які починають здобувати ступінь бакалавра, радять розпочати навчання у період з 1 до 15 вересня 2020 року;
  • Для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;
  • Для студентів першого року навчання в магістратурі у період з 11 до 15 вересня 2020 року.

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21:51 - 30 липня

З 1 серпня особам, які потрапляють на материкову Україну з тимчасово окупованих територій, не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Громадяни, які виїжджають з окупованих територій, не підпадають під самоізоляцію, тому вони не зобов’язані встановлювати програму Дій вдома. Але якщо будуть ризики, то уряд поверне норму про обов’язкову самоізоляцію, – повідомив Демченко.

Він посилається на постанову Кабміну України №641, 20 пункт якої не передбачає обов’язкову самоізоляцію для осіб, які прямують на материкову Україну з анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу.

Джерело: Крим.Реалії

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19:55 - 30 липня

У постанові уряду від 22 липня прописані чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти з 1 вересня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко  під час всеукраїнської селекторної наради з керівниками областей.

– Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу, – заявив Ляшко.

Головний санлікар додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку.

– Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника, – додав Ляшко.

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18:43 - 30 липня

В Україні новий навчальний рік розпочнеться вчасно з 1 вересня з врахуванням особливостей епідеміологічної ситуації в різних областях в умовах адаптивного карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигал під час всеукраїнської селекторної наради з керівниками областей.

– Навчальний рік на всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці, – наголосив Шмигаль.

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13:37 - 30 липня

Станом на 30 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 12 регіонів України та місто Київ.

Про це повідомляє  прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

До послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

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