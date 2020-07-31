Коронавірус в Україні 31 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу в Україні наблизилася до відмітки 70 тис. хворих – станом на ранок 31 липня зафіксовано 69 884 випадків Covid-19.

За минулу добу 30 липня діагноз підтвердився ще у 1 090 осіб.

За весь час одужали 38 752 пацієнти, за добу – 598.

Всього летальних випадків – 1 693, за минулу добу – 20 смертей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з Covid-19 в регіонах:

Вінницька область — 2 736 (+38)

Волинська область — 3 783 (+48)

Дніпропетровська область — 1 402 (+8)

Донецька область — 881 (+16)

Житомирська область — 1 850 (+43)

Закарпатська область — 5 146 (+68)

Запорізька область — 790 (+11)

Івано-Франківська область — 4 557 (+111)

Кіровоградська область — 703 (+1)

м. Київ — 8 241 (+110)

Київська область — 3 716 (+44)

Львівська область — 9 526 (+147)

Луганська область — 126 (+4)

Миколаївська область — 590 (+12)

Одеська область — 3 214 (+64)

Полтавська область — 440 (+9)

Рівненська область — 6 024 (+82)

Сумська область — 485 (+1)

Тернопільська область — 2 976 (+54)

Харківська область — 3 711 (+85)

Херсонська область — 227 (+3)

Хмельницька область — 1 138 (+29)

Чернівецька область — 5 875 (+63)

Черкаська область — 924 (+5)

Чернігівська область — 823 (+34)

Коронавірус 30 липня

Станом на 30 липня 68 794 людини захворіли на коронавірус в Україні.

За добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 1 197 українців, що стало новим антирекордом.

Померли від ускладнень за день 23 пацієнти, а одужали 760.