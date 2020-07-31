Коронавірус в Україні 31 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу в Україні наблизилася до відмітки 70 тис. хворих – станом на ранок 31 липня зафіксовано 69 884 випадків Covid-19.
За минулу добу 30 липня діагноз підтвердився ще у 1 090 осіб.
За весь час одужали 38 752 пацієнти, за добу – 598.
Всього летальних випадків – 1 693, за минулу добу – 20 смертей.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Ситуація з Covid-19 в регіонах:
- Вінницька область — 2 736 (+38)
- Волинська область — 3 783 (+48)
- Дніпропетровська область — 1 402 (+8)
- Донецька область — 881 (+16)
- Житомирська область — 1 850 (+43)
- Закарпатська область — 5 146 (+68)
- Запорізька область — 790 (+11)
- Івано-Франківська область — 4 557 (+111)
- Кіровоградська область — 703 (+1)
- м. Київ — 8 241 (+110)
- Київська область — 3 716 (+44)
- Львівська область — 9 526 (+147)
- Луганська область — 126 (+4)
- Миколаївська область — 590 (+12)
- Одеська область — 3 214 (+64)
- Полтавська область — 440 (+9)
- Рівненська область — 6 024 (+82)
- Сумська область — 485 (+1)
- Тернопільська область — 2 976 (+54)
- Харківська область — 3 711 (+85)
- Херсонська область — 227 (+3)
- Хмельницька область — 1 138 (+29)
- Чернівецька область — 5 875 (+63)
- Черкаська область — 924 (+5)
- Чернігівська область — 823 (+34)
Коронавірус 30 липня
Станом на 30 липня 68 794 людини захворіли на коронавірус в Україні.
За добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 1 197 українців, що стало новим антирекордом.
Померли від ускладнень за день 23 пацієнти, а одужали 760.