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Факти / Україна / Суспільство

Кількість хворих на Covid-19 в Україні майже досягла 70 тис., за добу – ще 1090

Статистика коронавірусу в Україні наблизилася до відмітки 70 тис. хворих – станом на ранок 31 липня зафіксовано 69 884 випадків Covid-19.

За минулу добу 30 липня діагноз підтвердився ще у 1 090 осіб.

За весь час одужали 38 752 пацієнти, за добу – 598.

Всього летальних випадків – 1 693, за минулу добу – 20 смертей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з Covid-19 в регіонах:

  • Вінницька область — 2 736 (+38)
  • Волинська область — 3 783 (+48)
  • Дніпропетровська область — 1 402 (+8)
  • Донецька область — 881 (+16)
  • Житомирська область — 1 850 (+43)
  • Закарпатська область — 5 146 (+68)
  • Запорізька область — 790 (+11)
  • Івано-Франківська область — 4 557 (+111)
  • Кіровоградська область — 703 (+1)
  • м. Київ — 8 241 (+110)
  • Київська область — 3 716 (+44)
  • Львівська область — 9 526 (+147)
  • Луганська область — 126 (+4)
  • Миколаївська область — 590 (+12)
  • Одеська область — 3 214 (+64)
  • Полтавська область — 440 (+9)
  • Рівненська область — 6 024 (+82)
  • Сумська область — 485 (+1)
  • Тернопільська область — 2 976 (+54)
  • Харківська область — 3 711 (+85)
  • Херсонська область — 227 (+3)
  • Хмельницька область — 1 138 (+29)
  • Чернівецька область — 5 875 (+63)
  • Черкаська область — 924 (+5)
  • Чернігівська область — 823 (+34)

Коронавірус в Україні 31 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус 30 липня

Станом на 30 липня 68 794 людини захворіли на коронавірус в Україні.

За добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 1 197 українців, що стало новим антирекордом.

Померли від ускладнень за день 23 пацієнти, а одужали 760.

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