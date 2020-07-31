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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 31 липня коронавірус у Києві виявили у 8 241 особи. За добу захворіло ще 110 киян.

Захворіли:

  • 48 жінок віком від 18 до 73 років;
  • 55 чоловіків віком від 18 до 81 року;
  • три дівчинки – від 5 до 12 років та четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 652;
  • Дарницький – 1 333;
  • Деснянський – 1 020;
  • Дніпровський – 949;
  • Оболонський – 701;
  • Печерський – 798;
  • Подільський – 521;
  • Святошинський – 674;
  • Солом’янський – 887;
  • Шевченківський – 706.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

карта коронавірусу в Києві на 31 липня

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Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 31 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 31 липня, зафіксували 1 090 нових випадків коронавірусу. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 69 884 осіб.

Від вірусу померли 1 693 особи, одужали 38 752 українці.

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