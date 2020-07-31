Станом на ранок 31 липня коронавірус у Києві виявили у 8 241 особи. За добу захворіло ще 110 киян.
Захворіли:
- 48 жінок віком від 18 до 73 років;
- 55 чоловіків віком від 18 до 81 року;
- три дівчинки – від 5 до 12 років та четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 652;
- Дарницький – 1 333;
- Деснянський – 1 020;
- Дніпровський – 949;
- Оболонський – 701;
- Печерський – 798;
- Подільський – 521;
- Святошинський – 674;
- Солом’янський – 887;
- Шевченківський – 706.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 31 липня
За статистикою коронавірусу в Україні 31 липня, зафіксували 1 090 нових випадків коронавірусу. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 69 884 осіб.
Від вірусу померли 1 693 особи, одужали 38 752 українці.