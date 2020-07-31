Станом на ранок 31 липня коронавірус у Києві виявили у 8 241 особи. За добу захворіло ще 110 киян.

Захворіли:

48 жінок віком від 18 до 73 років;

55 чоловіків віком від 18 до 81 року;

три дівчинки – від 5 до 12 років та четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 652;

Дарницький – 1 333;

Деснянський – 1 020;

Дніпровський – 949;

Оболонський – 701;

Печерський – 798;

Подільський – 521;

Святошинський – 674;

Солом’янський – 887;

Шевченківський – 706.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 31 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 31 липня, зафіксували 1 090 нових випадків коронавірусу. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 69 884 осіб.

Від вірусу померли 1 693 особи, одужали 38 752 українці.