Лікарі збирають підписи для відкритого листа на захист Максима Степанова

Медики та експерти виступили на захист чинного міністра охорони здоров’я Максима Степанова та вимагають надати йому можливість завершити реформування медичної системи, яке тільки зараз набирає обертів.

Постанова, ініційована певними депутатами, про звільнення Степанова з посади викликала велику критику та активне обговорення у соцмережах. Так, заступник директора українського Інституту політики, політичний експерт Владислав Дзівідзінський оцінює можливе відсторонення Степанова як недоречну політичну інтригу.

– Заяви та звернення про ганебні речі в медицині від найавторитетніших представників медичної спільноти до вищих керівників держави – відносно рідкісне явище. Це скоріше свідчить про наявність проблем, які турбують професійну медичну спільноту, що стала заручником політичної кон’юнктури та впливу окремих осіб на очільника МОЗ Максима Степанова, — коментує Владислав Дзівідзінський.

Голова правління ГО Платформа здоров’я Тимофій Бадіков у своєму блозі зазначив, що вважає доцільним подальше перебування керівника МОЗ на посаді. За його словами, згода Степанова взяти на себе відповідальність очолити міністерство в настільки критичний для охорони здоров’я період — крок, що заслуговує на повагу.

– Бачу в цій ситуації більше політичної складової, ніж хоч якихось переваг для медичної системи України. Вітчизняна медицина з головою занурена в боротьбу з пандемією Covid-19 і водночас “розгрібає” виклики реформування медичної системи. Не варто чекати, що за декілька місяців будь-хто на посаді міністра зможе виправити всі помилки, боротися з викликами та робити чітко скоординовані рухи вперед. Країна не може бути експериментальним стартапом – вартість помилок надто велика, – пише Тимофій Бадіков.

На думку політичного експерта Володимира Волі, опоненти Степанова у такий спосіб намагаються заробити політичні бали, апелюючи до думки тих, хто не задоволений карантином. Вважаю критику діяльності Степанова неконструктивною, тим паче вона зовсім не пов’язана з фаховими управлінськими оцінками, коментує Воля.

На своїй сторінці в соцмережі політолог та журналіст Кирило Сазанов зазначив, що міністр має прямий зв’язок не лише з закладами охорони здоров’я, але й з провідними хірургами та спеціалістами різних галузей.

– Кажуть, що тільки за Степанова нормально запрацювала комунікація між міністерством і медиками. І що зараз міністерство їх слухає і, що не менш важливо, чує. Особисте враження — міністр дійсно обізнаний у цій галузі. Так що зворотний зв’язок з лікарями працює, а це абсолютно правильно, — зазначив експерт.

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Своєю думкою також поділився лікар-психіатр Семен Глузман. Максим Степанов — не мрійник, а активний та розумний менеджер. Він прийшов у міністерство без своєї команди і формує її в ході роботи.

Це людина, яка має наміри з розвалин створити ефективну систему охорони здоров’я. І не англійську, французьку, голандську, а українську. Так, це можливо, навіть з обмеженими фінансами, підкреслив Глузман.

Лікар Сергій Дубров стверджує, що зміна міністра гарантовано призведе до паралічу роботи міністерства на кілька місяців, а першими постраждають наші лікарі та пацієнти.

– За чотири місяці міністру багато вдалося. Незважаючи на пандемію, в Україні нарешті розпочали трупну трансплантацію органів, збільшено виплати за пакетами фінансування від НЗСУ на лікування інсульту та інфаркту, розроблено та представлено концепцію реформи екстреної медичної допомоги, – наголошує Сергій Дубров.

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що водії бригад швидкої допомоги повинні отримувати зарплатню у розмірі 10-12 тис. грн.