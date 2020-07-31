Якщо розпочати процес підготовки до перепису населення в Україні, то його можна провести на початку 2022 року.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– Щоб запустити правильний процес перепису населення, потрібно як мінімум за півтора року, за методикою ООН, зробити кілька правильних рішень. Якщо почати процес у липні-серпні 2020 року,то можна говорити про перепис населення на початку 2022 року.

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Міністр зазначив, що наразі, в умовах карантину, говорити про проведення перепису немає сенсу. Також він зазначив, що є різні методики аналізу кількості населення.

Однак класичними залишаються оцінка кількості дзвінків, мобільних операторів, дані Пенсійного фонду, дані реєстрації.

Олег Немчінов вже повідомляв, що Всеукраїнський перепис населення у 2021 році може не відбутися. Все через те, що це дорого коштує і у держави просто може не вистачити грошей.

Крім того, підготовку до його проведення потрібно було починати ще у березні цього року.