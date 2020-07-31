У Великій Димерці під Києвом модернізують сільськогосподарський агропромисловий комплекс Вегі тренд. На базі підприємства створять сучасне овочесховище.

Після приходу нового керівництва на АПК у Великій Димерці під Києвом планують провести масштабні роботи по відновленню та розширенню підприємства.

Новим власником комплексу стала компанія Мані Флоу. Власники вже провели заміну менеджменту і залучили інвестиції, завдяки яким найближчим часом підприємство технічно перетвориться і надасть нові робочі місця.

Серед першорядних завдань – придбання сучасного програмного забезпечення. Воно дозволить в автоматичному режимі оцінювати стан продукції, яка зберігається в складських приміщеннях. Завдяки цьому технологи будуть оперативно отримувати інформацію про зміни та своєчасно ухвалювати рішення про коригування температурного та інших технічних параметрів. Другим етапом стане створення ефективної системи вентиляції, яка створить кращі умови для зберігання овочів.

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Один з інвесторів підприємства, Василь Веселий, розповів про перспективи Вегі тренд:

Перший величезний плюс – місце розташування комплексу. Це всього 35 км від Києва. Неподалік проходять важливі транспортні напрямки – автодороги Е95, Е101, М01, Е381. Це робить актив дуже привабливим з точки зору логістики. Другий плюс – масштабність комплексу. Багато років всі ці плюси не використовувалися повною мірою. У комплексу не було ніякої бізнес-моделі. Актив розбазарювати. Ми збираємося змінити ситуацію докорінно і побудувати на наявних квадратних метрах ефективний бізнес. Насамперед зараз ми займаємося модернізацією наявних технологій. Підвищуємо конкурентоспроможність. Наступним кроком стане розширення виробництва і створення нових робочих місць.

Підприємство є великим агропромисловим комплексом загальною площею 16 723 кв.м. До складу комплексу входить експедиційно-логістичний центр, ваговий комплекс, автономна електрична підстанція, відкрита водойма, насосна станція, поля фільтрації і власний магазин. Одночасно на базі може зберігатися більше 20 000 т продукції.

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