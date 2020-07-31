Пандемія коронавірусу: скільки може бути хворих і чому немає точних даних

Україна потроху нарощує кількість добових тестів на коронавірус, що частково призводить до не дуже приємних антирекордів, однак показує більш реальний стан справ.

Та цілий світ нині не знає про справжню кількість хворих на коронавірус. І не лише через безсимптомність захворювання.

Навіть тести, які нині використовують в усіх країнах світу не дають змоги отримати повну картину захворюваності.

Факти ICTV розповідають, наскільки більше хворих на коронавірус і як часто не спрацьовують тести.

Чому ми не бачимо повної картини

Нині науковці сходяться на думці, що ми не бачимо повної картини розповсюдження коронавірусу. Особливо в країнах, де спостерігається значний спалах захворювання – США, Італії, Китаї.

В цих країнах реальна кількість хворих на Covid-19 може бути вдесятеро більшою тих даних, які нині оприлюднені.

І це пов’язано не лише з тим, що багато випадків пропускають через відсутність симптомів, але й через те, що тести на коронавірус можуть показувати неправильний негативний результат.

Частково причиною цього є неправильне проведення, але інколи він показує негативний результат у хворої людини через те, що в організмі немає достатньої кількості часток коронавірусу для того, щоб тест показав наявність.

– Вже в перші тижні надходження хворих ми побачили, що у частини пацієнтів з типовою клінічною картиною та епідеміологічними даними ПЛР-тест показував негативний результат. Публікації, які з’являлися згодом, показували, що за високої специфічності ПЛР, її чутливість становить, за різними даними, від 63% до 78%. Це означає, що приблизно у 30% хворих ПЛР-тест може бути негативним, – розповідає завкафедри інфекційних хвороб Національного Медичного Університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

У коментарі Фактам ICTV голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко заявив, що нині українські лікарі також констатують факт значної похибки ПЛР-тестів.

– Наші колеги також зазначили, що приблизно 30% пацієнтів, протестованих методом ПЛР, мали помилково-негативний результат захворювання на Covid-19. Водночас були клінічні ознаки коронавірусної хвороби. Згодом наявність захворювання підтверджували проведенням ІФА тестів, – каже Кравченко.

Однак неможливість знаходити усіх безсимптомних хворих також значно впливає на повну картину захворювання. Тобто ми її просто не бачимо.

Ті дані про хворих, які нині є у світі – лише верхівка айсберга. Біостатик у Центрі досліджень раку Фреда Хатчінсона та Університеті Вашингтона Елізабет Халлоран заявила, що насправді ніхто не знає точної кількості хворих.

– Ми не знаємо, скільки існує безсимптомних інфекцій. На нашу думку, ці люди є джерелом багатьох передач коронавірусу серед населення, – говорить Халлоран.

Звичайно ж подібна ситуація не має залишатися поза увагою органів охорони здоров’я будь-якої країни.

Нормальна ситуація

У ситуації, коли тести не дають значної гарантії визначення, чи хворіє той чи інший пацієнт на коронавірус, виникає кілька значних загроз. Стосуються вони як негативних результатів на коронавірус, так і позитивних.

Звичайно, у ситуації, коли тести не настільки чуттєві до хвороби, як багатьом хотілося б, виникає великий ризик розповсюдження через негативні тести. Хоча медики і проводять кілька тестів, щоб остаточно підтвердити або спростувати перші результати, навіть цього не завжди достатньо.

Це означає, що хворі на Covid-19 можуть не отримати належне лікування, розповсюджувати хворобу серед інших людей, зокрема своїх рідних і знайомих. Крім того, їх навряд чи розглядатимуть як носіїв інфекції під час відстеження контактів.

А в неправильних позитивних випадках людина може подумати, що вже перехворіла на коронавірус і в неї хоч якийсь час буде імунітет до захворювання. Через що вона може нехтувати правилами безпеки, тим самим наражаючи на небезпеку себе та оточуючих.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Юрій Жигарєв заявив, що загалом немає жодного тесту, який би давав 100% гарантію результату. Коли лікарі бачать, що, наприклад, партія тестів починає давати позитивний результат, то їх перероблюють.

– Я за роки своєї практики не бачив жодного лабораторного тесту, який би давав 100% гарантії результату, навіть якщо йдеться про банальний аналіз крові… Абсолютно нормально, що є похибка у кілька відсотків. Справді, є поодинокі випадки, коли тести часто показують неправильний результат… Мені у лабораторному секторі лікарень казали про те, що інколи буває така партія тестів, що потім доводиться все переробляти. Але навіть такі випадки не трапляються на постійній основі, – розповідає Жигарєв.

Добре, що на подібні речі звертають увагу і беруть повторні аналізи. Однак інколи самі лікарі роблять помилки, через що результат тесту виявляється неправильним.

Та остаточне визначення діагнозу завжди залишається за лікарем. Тобто, навіть якщо тест двічі показав негативний результат, але є багато симптомів коронавірусу, то можуть призначити відповідне лікування.

– Медична наука каже про те, що лабораторні аналізи не є підставою для постановки кінцевого діагнозу. Все одно діагноз ставить лікар на підставі епідеміологічного анамнезу, анамнезу хвороби, клінічних проявів і за рахунок лабораторно-діагностичних засобів, – говорить Кравченко.

Подібне було завжди і коронавірус нічого не змінив. А повну картину ми не бачимо ще від початку пандемії.

За словами Жигарєва, ще на початку казали про те, що тести не охоплюють всіх потенційно хворих. Люди можуть кілька днів кашляти і не звертатися до лікарів. Загалом же хворих може бути вдесятеро більше не лише в США та Італії, а й в інших країнах. Зокрема, в Україні може бути більше 680 тис. хворих на коронавірус.

– Ще на початку казали про те, що більшість випадків або безсимптомне, або малосимптомне захворювання. Про це ще в Китаї почали говорити і нині це підтверджується. В людини немає симптомів, а її ж періодично не досліджують. Тому щоб побачити реальну картину потрібно взяти все населення України і протестувати, – говорить інфекціоніст.

Та нині це видається справжньою фантастикою, тому потрібні інші методи запобіганню захворювання, які вже давно існують.

Чи змінювати щось

У такій ситуації навіть збільшення кількості тестів на людину не гарантує виявлення всіх потенційно хворих. Звичайно, держави можуть посилювати карантинні обмеження, щоб запобігти стрімкому розповсюдженню захворювання.

Однак в часи фінансової кризи, яка вже принесла немало збитків навіть тим державам, які відмовлялися від жорстких обмежувальних заходів, введення жорсткого карантину – ризикований крок.

Водночас, не робити нічого також є великим ризиком. І тут більша відповідальність лягає на плечі громадян кожної країни.

Не лише в Україні, нині майже не зустріти людей на вулицях, які носять маски. Але саме це нині і потрібно, щоб запобігти масовому розповсюдженню захворювання.

Так, загальний відсоток смертності від коронавірусу відносно невеликий. Та, мабуть, ніхто не хоче наражати своїх рідних і близьких на небезпеку, навіть якщо шанс цього близько 2,5% для України (згідно статистиці смертності від Covid-19 на порталі Our World in Data).

Однак у світі є такі “чудові” приклади, як Італія, де кількість летальних випадків коронавірусу становить близько 14% від зафіксованих захворювань.

Нині для запобігання розповсюдження Covid-19, особливо коли нам невідома точна кількість хворих, важливо дотримуватися соціальної дистанції хоча б в один метр. Це важливо, оскільки на такій відстані більшість заражених частинок просто не долітатимуть до інших.

Крім того, варто завжди прикриватися під час чхання і кашляння, щоб краплини не розліталися на велику відстань.

Це не означає, що не потрібно носити маску. Особливо, якщо на вулиці для вас дотримання соціальної дистанції не стало нормою. Вона допомагає захистити інших від вас.

Якщо у вас хвороба протікає безсимптомно, це не означає, що у людини поруч з вами коронавірус не проявиться у важкій формі. У час коли відновлюють свою діяльність ресторани, тренажерні зали, різноманітні розважальні заклади, важливо не забувати надягати маски у приміщеннях, коли це можливо.

Також варто перевіряти усі заклади на те, чи часто вони дезінфікують поверхні, яких найбільше торкаються, чи носить їхній персонал маски, як загалом дотримуються рекомендацій під час пандемії.

Ті правила безпеки, яких нам рекомендують дотримуватися протягом більшої частини 2020 року, нині можуть стати набагато важливішими.

Пройде ще багато часу, перш ніж ми побачимо реальну кількість хворих і більше дізнаємося про те, як поводить себе Covid-19.

Але нині, попри усі зусилля влади, лише громадяни можуть запобігти значному розповсюдженню інфекції.

Владислав Бомбела