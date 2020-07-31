Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі на рівні помічників лідерів держав нормандського формату триватимуть.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака про безперспективність подальших переговорів на цьому рівні.

Пєсков уточнив, що не бачив опублікованого в ЗМІ листа Козака, але впевнений, що його слова про згортання переговорів перекрутили.

Роботу продовжують виконувати усі задіяні дипломати – “і помічники, і МЗС, і самі глави держав, і Контактна група”, додав Пєсков.

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Лист Козака

Раніше українське інтернет-видання опублікувало лист Козака до радників лідерів держав нормандського формату, в якому заступник голови Адміністрації президента Росії назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників беззмістовними і такими, що нічого не вирішують.

У листі Козак заявляє, що припиняє участь у “цій нескінченній виставі”.

Фото: Кремль