У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 110 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 31 липня становить 8 241.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 132 хворих, за минулу добу не зафіксували жодного летального випадку. Зміг побороти захворювання і одужати загалом 2 941 пацієнт, за добу – 64.

Кількість активних хворих становить 5 168.

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Загалом у столиці кілька днів поспіль спостерігається зростання нових випадків Covid-19. Зокрема, статистика коронавірусу в Києві 30 липня показала рекордний результат за кількістю хворих.

За добу на коронавірус захворіли 199 людей. Однак позитивним є те, що 30 липня не зафіксували жодної смерті через коронавірусну інфекцію.

Через таку ситуацію Київ опинився на межі помаранчевої карантинної зони, тому у місті можуть посилити деякі карантинні обмеження.