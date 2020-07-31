У монастирі Львівщини стався спалах коронавірусу. Богослужіння скасовані

У Святоуспенській Унівській лаврі Української греко-rатолицької церкви у Львівській області зафіксовано спалах інфікування коронавірусом.

Монастир закритий на карантин.

У церкві повідомили, що всі публічні богослужіння скасовані.

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– Святоуспенська Унівська лавра через виявлення ПЛР-тестом випадків інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19 закриває свою територію для доступу інших осіб, – йдеться в повідомленні.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі

Навесні був зафіксований спалах коронавіурсу в Києво-Печерській лаврі. З 13 квітня до 25 травня вона була закрита на карантин.

На Covid-19 захворіли всі священики, декілька настоятелів померли і декілька людей госпіталізували.

Джерело: Святоуспенська Унівська лавра