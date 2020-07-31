Як отримати гроші замість Пакунку малюка – пояснення Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати компенсацію Пакунку малюка у вигляді грошей.
Батькам або опікунам новонародженого, необхідно звернутися до ПриватБанку.
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У банку потрібно укласти договір та відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання. Після цього батьки отримують спеціальну картку.
Також потрібно написати заяву та надати документи до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання. До пакету документів входить:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);
- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
- копія рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
- довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).
Отримувач коштів самостійно витрачає їх протягом року у визначених відділенням соцзахисту у магазинах.
Гроші можна витрачати на:
- підгузки, серветки, дитячий одяг та взуття;
- дитяче харчування, посуд, іграшки;
- товари для породілей.
Пакунок малюка замінили на кошти
29 липня Кабінет міністрів схвалив проект постанови Мінсоцполітики щодо видачі 5 тис. грн замість Пакунка малюка.
Отримати компенсацію можна протягом 12 місяців від народження дитини і витратити виключно на немовля.