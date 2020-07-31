З 1 серпня Австрія скасовує заборону на посадку літаків з України, проте для туристів в’їзд забороняється.
Про це заявив посол України у Відні Олександр Щерба.
За його словами, під забороною залишається загальний режим в’їзду для українців. Австрія поки не пускає в країну мандрівників.
Також Щерба зазначив, що поки немає точної інформації щодо українців, які навчаються в Австрії і не мають посвідки на проживання.
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З 1 серпня в Австрію можна буде прилетіти тільки тим, хто летить з особливих сімейними обставинами. Наприклад, на весілля, похорон або ж на термінове лікування. Однак також обов’язковою умовою є і наявність свіжого тесту на коронавірус.
ЄС поновив список країн зеленої зони. Громадяни цих країн можуть вільно потрапити на територію країн-членів без проходження обов’язкової обсервації.
України в цьому списку немає. Список країн переглядатимуть кожні два тижні.