Вранці 1 серпня коронавірус діагностували у 172 осіб. Всього зафіксували 71 056 випадків Covid-19.

За останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 осіб. Всього 1 709 летальних випадків.

39 308 пацієнтів одужали, за добу 556. Провели 1 046 080 тестувань методом ПЛР за весь час пандемії.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та в Києві (101).

У суботу, 1 серпня, в Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус. Всього за період пандемії хворобу подолали 2 981 киянин.

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За останню добу померли дві людини, за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 134 киян.

В Україні з 1 серпня адаптивний карантин буде діяти по-новому. Тепер країна поділена на чотири зони епідемічної небезпеки – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Зараз в червоній зоні Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район в Чернівецькій області.

Відносити міста до зон будуть за різними критеріями: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення хворих, динаміка поширення коронавірусу.

Для ослаблення обмежувальних заходів показники повинні бути норми протягом трьох днів.

Однак у Луцьку не зупинятимуть громадський транспорт, незважаючи на те, що місто опинилося в червоній зоні епідеміологічної небезпеки.