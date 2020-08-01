Вранці 1 серпня коронавірус діагностували у 172 осіб. Всього зафіксували 71 056 випадків Covid-19.
За останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 осіб. Всього 1 709 летальних випадків.
39 308 пацієнтів одужали, за добу 556. Провели 1 046 080 тестувань методом ПЛР за весь час пандемії.
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та в Києві (101).
У суботу, 1 серпня, в Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус. Всього за період пандемії хворобу подолали 2 981 киянин.
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За останню добу померли дві людини, за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 134 киян.
В Україні з 1 серпня адаптивний карантин буде діяти по-новому. Тепер країна поділена на чотири зони епідемічної небезпеки – зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Зараз в червоній зоні Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район в Чернівецькій області.
Відносити міста до зон будуть за різними критеріями: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення хворих, динаміка поширення коронавірусу.
Для ослаблення обмежувальних заходів показники повинні бути норми протягом трьох днів.
Однак у Луцьку не зупинятимуть громадський транспорт, незважаючи на те, що місто опинилося в червоній зоні епідеміологічної небезпеки.