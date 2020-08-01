При переході до помаранчевої зони дитячі табори не братимуть нові зміни – Ляшко

У випадку, якщо регіон, де працюють дитячі табори, переходитиме у помаранчеву зону, діти продовжать завершувати зміну свого перебування, однак нових дітей не набиратимуть.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Якщо під час оздоровчої зміни регіон переходить з зеленої або жовтої у помаранчеву і заклад оздоровлення знаходиться у цій зоні, то діє заборона на прийом дітей у нові зміни, а діти, які перебувають на оздоровленні, продовжуватимуть завершувати зміну, – сказав Ляшко.

Також він зазначив, що діти, які мешкають у помаранчевій зоні не можуть відвідувати оздоровчі заклади у зеленій та жовтій зонах.

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В Україні з 1 серпня почали діяти нові правила адаптивного карантину. Тепер країна поділена на чотири зони епідемічної небезпеки – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Відносити міста до зон будуть за різними критеріями: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення хворих, динаміка поширення коронавірусу.

За словами Віктора Ляшко, в Україні є підстави для посилення карантину, але в країні була запроваджена модель адаптивного карантину.