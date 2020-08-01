Країни червоної і зеленої зони – список

До оновленого списку червоної і зеленої зони потрапили 127 країн. Міністерство охорони здоров’я України майже вдвічі збільшило перелік держав, які потрапили до червоної зони.

Зокрема, тепер до нього додали Польщу, Кіпр, Грузію, які раніше були у зеленому списку. Також до оновленої червоної зони потрапили США, Ізраїль, Чорногорія, Мальдіви, ОАЕ, Монако, Чехія, Філіппіни, Мальта, Німеччина, Литва, Угорщина, Австралія.

Після повернення з усіх країн, які належать до червоної зони, потрібна самоізоляція з додатком Дій вдома або негативний результат ПЛР-тесту.

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Водночас, до зеленої зони потрапили 66 країн. Серед них і популярні туристичні напрямки – Туреччина, Єгипет, Хорватія, Італія, Греція, Швеція, Португалія, Велика Британія.































Україна оновила перелік країн червоної і зеленої зони / 8 фотографий

Тим часом, Євросоюз також оновив список країн зеленої зони. Поки України у переліку немає, але його оновлюватимуть кожні два тижні.

Громадяни ж країн, які потрапили до списку, можуть вільно потрапити на територію країн-членів ЄС без проходження обов’язкової обсервації.