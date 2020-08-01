В Україні є підстави для посилення карантину – Ляшко

В Україні є підстави для посилення карантину, але в країні була запроваджена модель адаптивного карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, адаптивний карантин запровадили, тому що вся країна не може знаходиться на карантині.

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– Є підстави для посилення карантину, тому й запропоновано адаптивний карантин, який передбачає внесок кожної адміністративно-територіальної одиниці в структуру захворюваності на території нашої держави. Ми розуміємо, що постійно перебувати на карантині вся країна не може, тому введений цей адаптивний карантин, який шукає баланс між економічним впливом і епідемічним впливом, – сказав він.

Чотири зони карантину

3 серпня в Україні вводять нові правила адаптивного карантину, згідно з якими країна буде ділитися на чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева і червона.

Кожна зона матиме свої обмеження. Найжорсткіші – в червоній зоні.

31 липня до червоної зони потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.