31 липня в Україні завершився призов громадян на строкову військову службу Весна 2020.

План виконано на 100% – на службу в армії відправляться 16 460 призовників. Всім перед цим зробили тести на коронавірус.

З них – 9 тис. служитимуть в ЗСУ, 5 460 – у Нацгвардії, 700 осіб – у Державній спеціальній службі транспорту та 1,3 тис. – у Держприкордонслужбі.

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Особливістю весняного призову 2020 стало те, що в армію відправляли хлопців 18-19 років тільки за їх власним бажанням, а також надавалася відстрочка випускникам навчальних закладів 2020 року, які готові навчатися для здобуття наступного вищого рівня освіти.

Зокрема, призов відкладається до 1 жовтня для тих, хто здобув вищу освіту ступеня бакалавра і бажає навчатися за програмою магістра.

Через коронавірус та карантин терміни весняного призову 2020 змістилися. Він почався у травні і закінчився в липні.