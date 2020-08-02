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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 2 серпня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 112 людей. Загалом у країні вже 72 168 випадків зараження.

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15:46 - 02 серпня

Україна активно веде перемовини стосовно поставки вакцини від коронавірусу відразу, як тільки вона з’явиться на світовому ринку.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на недільному брифінгу

– Ми достатньо активно проводимо політику щодо домовленості про поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і можуть виготовити найближчим часом вакцину, – сказав він.

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15:18 - 02 серпня

Місцева влада може лише посилювати карантин. Скасовувати обмеження вони можуть, тільки, якщо є дозвіл Кабміну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 серпня.

– Законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом’якшувати карантин, – зазначив міністр.

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14:38 - 02 серпня

23 нових випадки захворювання на Covid-19 зафіксовано в Збройних силах України за минулу добу, нині хворіють 219 осіб, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 625 людей, летальних випадків – 5.

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14:02 - 02 серпня

Внаслідок Covid-19 помер керівник Старосамбірського центру первинної медичної допомоги Василь Савенко.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Станом на ранок 2 серпня на Львівщині зафіксовано 112 нових випадків коронавірусу, п’ять смертей та 18 одужань.

Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 9783 випадки коронавірусу.

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11:28 - 02 серпня

Загальній показник летальності від Covid-19 в Україні складає 2,4%.

Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

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09:43 - 02 серпня

Коронавірус у Києві станом на 2 серпня зафіксовано у 8 452 осіб. За минулу добу інфіковано ще 110 людей.

Жодна людина не померла від ускладнень Covid-19 за останні 24 години.

Загалом від коронавірусу в столиці померли вже 134 людини.

За час епідемії перемогли хворобу 2 994 мешканців столиці. Нині хворіють 5 324 людини.

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09:11 - 02 серпня

Станом на 2 серпня в Україні зафіксували 72 168 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 112 осіб.

За минулу добу 16 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 725 жертв коронавірусу.

235 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 39 543 особи.

Хворіють нині 30 900 українців.

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22:42 - 01 серпня

У Чернівецькій області підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих становить 6 061.

Вже 4 584 хворих одужали від захворювання.

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20:53 - 01 серпня

В окупованому Криму протягом минулої доби на коронавірус захворіли ще  37 людей.

Всього на півострові зареєстрований 1 241 випадок захворювання, видужали за весь період 917 осіб, 15 пацієнтів померли.

У Севастополі на коронавірус захворіли 344 людини, видужали 283 пацієнти, 9 хворих померли.

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18:30 - 01 серпня
Тернопіль поки не посилюватиме карантин

Міська рада Тернополя 3 серпня збереться на позачергову сесію, щоб вирішити, чи законно було включати місто до червоної зони.

Тому з понеділка підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі.

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