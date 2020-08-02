Карантин 2 серпня: що відбувається в Україні

В Україні п’ятий день діагностують понад тисячу нових інфікувань коронавірусом за добу. Водночас у МОЗ заявляють, що місцева влада не може послаблювати карантин, це може робити тільки Кабінет міністрів.

2 серпня в Україні зафіксували 72 168 випадків Covid-19, за минулу добу 1 112 осіб.

Хворіють нині 30 900 українців.

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Загальний показник летальності від Covid-19 в Україні складає 2,4%.

Коронавірус у Києві

У Києві карантин за добу зафіксували у 110 киян. Усього зафіксували 8 452 випадки коронавірусу.

Карантин в Україні

У Львівській області від коронавірусу помер начальник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Савенко.

Україна має домовленості про купівлю вакцини від Covid-19 майже з кожною компанією, що її розробляє та може виготовити найближчим часом.

В окупованому Криму приховують кількість хворих на коронавірус. Про це заявляють у Кримській правозахисній групі.

У МВС заявили, що представники місцевої влади в регіонах, які потрапили в червону зону, нестимуть відповідальність за кожну смерть від коронавірусу, якщо відмовляться посилювати карантинні заходи.

Зокрема, в Луцьку відмовляються зупиняти роботу транспорту.

Послаблення карантину

Місцева влада може лише посилювати карантин. Скасовувати обмеження вони можуть, тільки, якщо є дозвіл Кабміну.

В Україні з 1 серпня почали діяти нові правила адаптивного карантину. Країну поділили на чотири зони.