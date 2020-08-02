Коронавірус у Києві: за добу зафіксовано 110 нових випадків

Коронавірус у Києві станом на 2 серпня зафіксовано у 8 452 осіб. За минулу добу інфіковано ще 110 людей.

Жодна людина не померла від ускладнень Covid-19 за останні 24 години.

Загалом від коронавірусу в столиці померли вже 134 людини.

Серед інфікованих шестеро дітей:

57 жінок у віці від 20 до 81 років і дві дівчинки – 15 і 16 років;

47 чоловіків у віці від 19 до 75 років і четверо хлопчиків від 3 до 11 років.

За час епідемії перемогли хворобу 2 994 мешканців столиці. Нині хворіють 5 324 людини.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 20. У Дарницькому районі захворіли 19 осіб, в Солом’янському районі – 13 нових випадків.

Коронавірус в Україні

За добу коронавірус в Україні станом на 2 серпня підтвердили у 1 112 осіб. Загалом за час епідемії зафіксували 72 168 випадків Covid-19.

За добу померли 16 осіб, загалом зафіксовано 1 725 летальних випадків.