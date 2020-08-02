Станом на 2 серпня в Україні зафіксували 72 168 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 112 осіб.

За минулу добу 16 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 725 жертв коронавірусу.

235 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 39 543 особи.

Хворіють нині 30 900 українців.

Станом на ранок 2 серпня медики отримали 1 163 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру.

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Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, а також у Києві (110).

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 2 790 випадків;

Волинська область — 3 888 випадків;

Дніпропетровська область — 1 421 випадок;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1 921 випадок;

Закарпатська область — 5 267 випадків;

Запорізька область — 823 випадки;

Івано-Франківська область — 4 795 випадків;

Кіровоградська область — 710 випадків;

м. Київ — 8 452 випадки;

Київська область — 3 823 випадки;

Львівська область — 9 783 випадки;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 621 випадок;

Одеська область — 3 414 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6 195 випадків;

Сумська область — 529 випадків;

Тернопільська область — 3 086 випадків;

Харківська область — 3 862 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1 180 випадків;

Чернівецька область — 6 061 випадок;

Черкаська область — 949 випадків;

Чернігівська область — 883 випадки.

Найбільше видужало в Чернівецькій (63) та Рівненській (52) областях, але 10 з 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4 625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ.

Загалом госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.

Летальність у країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 5 072 дітей та 8 755 медиків, з них 6 426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.