Станом на 2 серпня в Україні зафіксували 72 168 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 112 осіб.
За минулу добу 16 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 725 жертв коронавірусу.
235 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 39 543 особи.
Хворіють нині 30 900 українців.
Станом на ранок 2 серпня медики отримали 1 163 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру.
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Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, а також у Києві (110).
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 2 790 випадків;
- Волинська область — 3 888 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 421 випадок;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1 921 випадок;
- Закарпатська область — 5 267 випадків;
- Запорізька область — 823 випадки;
- Івано-Франківська область — 4 795 випадків;
- Кіровоградська область — 710 випадків;
- м. Київ — 8 452 випадки;
- Київська область — 3 823 випадки;
- Львівська область — 9 783 випадки;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 621 випадок;
- Одеська область — 3 414 випадків;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6 195 випадків;
- Сумська область — 529 випадків;
- Тернопільська область — 3 086 випадків;
- Харківська область — 3 862 випадки;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1 180 випадків;
- Чернівецька область — 6 061 випадок;
- Черкаська область — 949 випадків;
- Чернігівська область — 883 випадки.
Найбільше видужало в Чернівецькій (63) та Рівненській (52) областях, але 10 з 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання.
На стаціонарному лікуванні перебуває 4 625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ.
Загалом госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.
Летальність у країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
Захворювання було підтверджено у 5 072 дітей та 8 755 медиків, з них 6 426 медпрацівників одужали.
За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.
Станом на 1 серпня в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.