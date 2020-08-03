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Факти / Україна

990 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні знижується

Коронавірус в Україні 3 серпня підтвердили у 990 осіб. Всього зафіксували 73 158 випадків Covid-19.

З них 1 722 особи померли, за добу 13.

39 642 пацієнт одужав, за добу 333.

Всього в Україні проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР.

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 815 випадків;
  • Волинська область — 3 949 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 438 випадків;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1 948 випадків;
  • Закарпатська область — 5 318 випадків;
  • Запорізька область — 846 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4 914 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8 554 випадки;
  • Київська область — 3 845 випадків;
  • Львівська область — 9 921 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 642 випадки;
  • Одеська область — 3 482 випадки;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6 270 випадків;
  • Сумська область — 541 випадок;
  • Тернопільська область — 3 113 випадків;
  • Харківська область — 3 950 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1 189 випадків;
  • Чернівецька область — 6 143 випадки;
  • Черкаська область — 954 випадки;
  • Чернігівська область — 900 випадків.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Київ — 22,21%;
  • Львів — 21,08%;
  • Івано-Франківськ — 20,29%;
  • Вінниця — 17,16%;
  • Ужгород — 16,0%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 2 серпня захворювання зафіксували у 72 168 осіб. Добовий приріст склав 1 112 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 725 осіб, а вилікувалися 39 543.

Найбільша кількість нових випадків 2 серпня була зареєстрована в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, а також у Києві (110).

Фото: Dreamstime

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