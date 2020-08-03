Коронавірус в Україні 3 серпня підтвердили у 990 осіб. Всього зафіксували 73 158 випадків Covid-19.
З них 1 722 особи померли, за добу 13.
39 642 пацієнт одужав, за добу 333.
Всього в Україні проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2 815 випадків;
- Волинська область — 3 949 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 438 випадків;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1 948 випадків;
- Закарпатська область — 5 318 випадків;
- Запорізька область — 846 випадків;
- Івано-Франківська область — 4 914 випадків;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8 554 випадки;
- Київська область — 3 845 випадків;
- Львівська область — 9 921 випадок;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 642 випадки;
- Одеська область — 3 482 випадки;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6 270 випадків;
- Сумська область — 541 випадок;
- Тернопільська область — 3 113 випадків;
- Харківська область — 3 950 випадків;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1 189 випадків;
- Чернівецька область — 6 143 випадки;
- Черкаська область — 954 випадки;
- Чернігівська область — 900 випадків.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Київ — 22,21%;
- Львів — 21,08%;
- Івано-Франківськ — 20,29%;
- Вінниця — 17,16%;
- Ужгород — 16,0%.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 2 серпня захворювання зафіксували у 72 168 осіб. Добовий приріст склав 1 112 пацієнтів.
Від ускладнень Covid-19 померли 1 725 осіб, а вилікувалися 39 543.
Найбільша кількість нових випадків 2 серпня була зареєстрована в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, а також у Києві (110).