Коронавірус в Україні 3 серпня підтвердили у 990 осіб. Всього зафіксували 73 158 випадків Covid-19.

З них 1 722 особи померли, за добу 13.

39 642 пацієнт одужав, за добу 333.

Всього в Україні проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2 815 випадків;

Волинська область — 3 949 випадків;

Дніпропетровська область — 1 438 випадків;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1 948 випадків;

Закарпатська область — 5 318 випадків;

Запорізька область — 846 випадків;

Івано-Франківська область — 4 914 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8 554 випадки;

Київська область — 3 845 випадків;

Львівська область — 9 921 випадок;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 642 випадки;

Одеська область — 3 482 випадки;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6 270 випадків;

Сумська область — 541 випадок;

Тернопільська область — 3 113 випадків;

Харківська область — 3 950 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1 189 випадків;

Чернівецька область — 6 143 випадки;

Черкаська область — 954 випадки;

Чернігівська область — 900 випадків.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Київ — 22,21%;

Львів — 21,08%;

Івано-Франківськ — 20,29%;

Вінниця — 17,16%;

Ужгород — 16,0%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 2 серпня захворювання зафіксували у 72 168 осіб. Добовий приріст склав 1 112 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 725 осіб, а вилікувалися 39 543.

Найбільша кількість нових випадків 2 серпня була зареєстрована в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, а також у Києві (110).