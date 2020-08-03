Агресія на рівні держави: Міноборони відповіло на погрози РФ озброїти бойовиків

Росія за час війни проти України перекинула на окупований Донбас 480 танків і понад 900 броньованих машин.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України щодо погроз Москви стосовно постачання зброї на Донбас у разі, якщо Київ отримає військову допомогу від США.

У Міноборони додали, що на території нашої держави перебуває близько 450 гармат і гаубиць, близько 300 мінометів, близько 210 реактивних систем залпового вогню, які передала бойовикам Росія.

Україна також знає, про перекидання на Донбас близько 700 засобів протиповітряної оборони та близько 450 протитанкових засобів.

– Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Читайте: Кравчук хоче залучити США до врегулювання ситуації на Донбасі

Військова допомога США і погрози Росії

31 липня державний секретар США Майкл Помпео заявив, що США підтримують проект закону про збільшення постачання Україні летальних озброєнь.

За законопроектом, американські сенатори пропонують закласти в оборонному бюджеті США на 2021 фінансовий рік $300 млн на військову допомогу Україні.

У Держдумі РФ заявили про намір озброїти бойовиків на Донбасі, якщо США виділять Україні військову допомогу.

Фото: Міністерство оборони Росії