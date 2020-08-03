Захоплення банку БЦ Леонардо досить відрізняється від недавніх подій у Луцьку із захопленням автобуса.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла юрист Анна Маляр.

Вона додала, що попри це поліція має перевірити можливий зв’язок між двома терористами.

– Він (Сухроб Карімов – Ред.) не був налаштований настільки агресивно, як луцький терорист, пішовши на поступки доволі швидко: відпустив заручників, не почав стріляти одразу.

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Анна Маляр зауважила, що правоохоронцям варто перевірити можливість диверсії, оскільки в Україні триває війна, а підозрюваний є громадянином іншої держави.

Експерт звернула увагу на його поставу та манеру розмови, коли Карімов виходив у прямий ефір. Також вона додала, що людям, які опиняються перед вибором “життя або смерть”, притаманне відчуття напруженості та схвильованості.

– Людина зовсім не була напруженою: він отримував задоволення від кількості привернутої уваги.

Затримання Сухроба Карімова, який вдень 3 липня захопив банк БЦ Леонардо, відбулося внаслідок проведення СБУ спецоперації Бумеранг.

За даними МВС, чоловік 1988 року народження є громадянином Узбекистану.

Захопивши приміщення банку, Карімов запевняв, що в його сумці вибухівка, яка може здетонувати навіть після його смерті.