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Факти / Україна / Суспільство

Етапують, як злочинців! Пасажири влаштували бунт, щоб зупинити потяг у Тернополі

У Тернополі пасажири потяга Київ-Трускавець, який прямував з Херсона, влаштували бунт і почали вимагати, щоб він зупинився на залізничному вокзалі.

Все через те, що місто потрапило до червоної карантинної зони, у якій заборонили зупинятися потягам.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що загалом у потязі перебували 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Після того як вони почали обурюватися, керівник потяга таки зупинився і висадив людей в місті.

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Пасажири, які фактично стали заручниками ситуації, писали скарги меру, у яких розповідали, що Укрзалізниця продала квитки на потяг після внесення Тернополя до червоної зони. Натомість виходити людям радили о 01.00 у Хмельницькому або о 04.00 у Львові.

Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці.

– Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті, – написав один із пасажирів.

Тернопіль потрапив до червоної карантинної зони згідно з розподілом, який робила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до вимог, у місті повинні посилити карантин, зокрема, заборонити роботу громадського транспорту. Потяги, які слідують через місто, не повинні зупинятися на станції.

Одна к 3 серпня Тернопіль відмовився виконувати вимоги червоної зони карантину. Таке рішення ухвалила міська рада.

Також місцеві депутати планують звернутися до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку потягів у Тернополі.

Джерело: Тerminovo

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