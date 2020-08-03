Захоплення банку в Києві – що постив Сухроб Карімов у соцмережах

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, яких захопив банк в БЦ Леонардо в Києві, в соціальних мережах закликав до джихаду.

За три дні до захоплення, Карімов писав в мережі: Оголошую джихад, убий невірного. Убий всіх, кого тільки знаєш. Почни з Кадирова. Убий Путіна.

Про це він заявляв у соціальній мережі Facebook, а ось в забороненій в Україні ВКонтакте він не з’являвся з 2016 року. Останні пости там – це фото з дружиною і дитиною.

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Також в Facebook він публікував фото з роботи. Відомо, що чоловік працював барменом.











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Захоплення банка у Києві

У Києві вранці 3 серпня Сухроб Карімов захопив банк. Чоловік зайшов до Універсал банк у бізнес-центрі Леонардо та почав погрожувати підірвати вибухівку. Людям він дозволив залишити приміщення.

Потім стало відомо, що терорист – 32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов. Він мав посвідку на проживання в Україні.

Після його вимоги, представники ЗМІ змогли з ним поговорити. Близько 14.50 співробітники СБУ провели затримання Карімова.

Йому загрожує покарання за ст. 208 (Тероризм) КК України.