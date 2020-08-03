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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 3 серпня в Україні за добу виявили коронавірус у 990 людей. Загалом у країні вже 73 158 випадків зараження.

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09:35 - 03 серпня

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 102 людини. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 3 серпня становить 8 554.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 135 хворих, за минулу добу одна людина. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 2 994 пацієнти.

Станом на 3 серпня кількість активних хворих у столиці становить 5 425.

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09:35 - 03 серпня

Коронавірус в Україні 3 серпня підтвердили у 990 осіб. Всього зафіксували 73 158 випадків Covid-19.

З них 1 722 особи померли, за добу 13.

39 642 пацієнт одужав, за добу 333.

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22:02 - 02 серпня

У Рівненській області станом на вечір 2 серпня зареєстровано 29 нових випадків захворювання на коронавірус, водночас одужали за день 11 пацієнтів.

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19:34 - 02 серпня

Представники місцевої влади у регіонах, які потрапили до червоної зони, нестимуть відповідальність за кожну смерть від коронавірусу, якщо відмовлятимуться посилювати карантинні заходи, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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17:34 - 02 серпня

Луцька міськрада 3 серпня збереться на позачергову сесію через рішення Кабміну щодо посилення карантину в обласному центрі. Про це повідомив радник мера міста Ігор Поліщук.

За його даними, депутати розглянуть проект рішення про те, що віднесення Луцька до червоної зони суперечить Конституції.

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15:46 - 02 серпня

Україна активно веде перемовини стосовно поставки вакцини від коронавірусу відразу, як тільки вона з’явиться на світовому ринку.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на недільному брифінгу

– Ми достатньо активно проводимо політику щодо домовленості про поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і можуть виготовити найближчим часом вакцину, – сказав він.

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15:18 - 02 серпня

Місцева влада може лише посилювати карантин. Скасовувати обмеження вони можуть, тільки, якщо є дозвіл Кабміну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 серпня.

– Законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом’якшувати карантин, – зазначив міністр.

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14:38 - 02 серпня

23 нових випадки захворювання на Covid-19 зафіксовано в Збройних силах України за минулу добу, нині хворіють 219 осіб, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 625 людей, летальних випадків – 5.

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14:02 - 02 серпня

Внаслідок Covid-19 помер керівник Старосамбірського центру первинної медичної допомоги Василь Савенко.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Станом на ранок 2 серпня на Львівщині зафіксовано 112 нових випадків коронавірусу, п’ять смертей та 18 одужань.

Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 9783 випадки коронавірусу.

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11:28 - 02 серпня

Загальній показник летальності від Covid-19 в Україні складає 2,4%.

Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

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