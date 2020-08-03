Карантин 3 серпня: що відбувається в Україні

В Україні вступили нові правила карантину та поділ країни на чотири зони. Через цей поділ ”бунтувати” почали міські влади Луцька та Тернополя, які потрапили у червону зону МОЗ.
3 серпня коронавірус підтвердили у 990 осіб. Всього зафіксували 73 158 випадків Covid-19.
У Збройних силах України на коронавірус хворіє 217 осіб. Захворів один військовий.
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Водночас зріс показник захворюваності на коронавірус. Нині показник становить 82,8 людини на 100 тис. населення.
Коронавірус у Києві
У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 102 людини. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 3 серпня становить 8 554.
Продовжують фіксувати випадки захворювань в університеті КПІ.
Поділ України на зони
З 3 серпня почав діяти поділ на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. До тієї чи іншої зони область належить, якщо:
- завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус становить більше, ніж 50%;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом становить понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування більший, ніж 10%.
Виступати проти червоної зони почали у Луцьку та Тернополі – тут вважають, що показники захворюваності на коронавірус є меншими і вони не зупинятимуть громадський транспорт та не закриватимуть магазини та ринки.
Карантин в Україні
Заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69% – найвищий показник в Україні. У Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях та на Буковині – понад 40%.
Пенсіонери з ОРДЛО, через карантинні обмеження, не можуть отримувати нормально українську пенсію, заявили у правозахисної організації Human Rights Watch.
Уночі 3 серпня пасажири потяга Київ-Трускавець, який прямував з Херсона, влаштували бунт і почали вимагати, щоб він зупинився на залізничному вокзалі у Тернополі.
Глава держави Володимир Зеленський вимагає у МОЗ пояснити умови нового адаптивного карантину, який запрацював із понеділка.
Зупинка продажу залізничних квитків
Укрзалізниця зупинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль. Міста потрапили у червону зону поширення Covid-19.
УЗ компенсує пасажирам повну вартість квитків.