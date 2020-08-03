У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 102 людини. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 3 серпня становить 8 554.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 135 хворих, за минулу добу одна людина. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 2 994 пацієнти.

Станом на 3 серпня кількість активних хворих у столиці становить 5 425.

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У столиці вже кілька днів поспіль захворюваність на Covid-19 тримається на високому рівні. Зокрема, відповідно до статистики коронавірусу в Києві 2 серпня, захворювання підтвердили ще у 110 людей.

Але минулої доби не зафіксували жодного летального випадку від хвороби. Натомість 1 серпня на Covid-19 захворіла 101 людина, а померли двоє хворих.