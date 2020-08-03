Ціни на покупки до нового навчального року у школі змушують хапатися за голову багатьох батьків. Воно й не дивно, адже щоб придбати одяг, взуття, канцелярське приладдя та рюкзак доведеться у середньому витратити 3,5 тис. грн. А якщо дітей двоє, то бюджет автоматично зростає до 7 тис. грн.
Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.
Варіант №1: Економити
Цей спосіб підходить тим, у кого є певна сума в сімейному бюджеті, але її недостатньо, щоб купити все необхідне. Замість 3, 5 тис. грн. можна витратити приблизно на 30% менше, скориставшись деякими лайфхаками:
- Напишіть список необхідних речей та їх кількість. Це допоможе уникнути непотрібних емоцыйних покупок.
- Якщо ви збираєте до школи не першокласника, перевірте, можливо, щось із вашого списку залишилося ще з минулого року.
- Бажано робити покупки завчасно, а не за один раз. Так сума буде не такою приголомшливою і не так вдарить по сімейному бюджету.
- Не купуйте все і одразу. Зошити, ручки, фломастери, калькулятор – можна докупити упродовж навчального року. Після 1 вересня зазвичай багато з речей розпродаються зі знижкою.
- Об’єднайтесь з іншими батьками і разом купіть необхідні речі у одному місці. Гуртовим покупцям часто роблять знижки.
- Старайтесь не залучати дитину до процесу збору до школи. З нею ви обов’язково купите щось не зі списку.
- Якщо вам треба зібрати дитину до школи, а грошей немає, ходіть на ринки і торгуйтесь. У магазинах ціни фіксовані, а з продавцями на ринках можна домовитися.
- Інколи онлайн-шопінг вигідніший, ніж у офлайнових точках продажу. Крім того, більшість онлайн-магазинів безкоштовно доставляють замовлення.
Як варіант канцелярське приладдя можна купити у одному з магазинів мережі доступних товарів для дому. Для шопінгу вистачить 200 грн., щоб придбати найнеобхідніше (ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від акцій магазину):
- пенал – 25 грн;
- 4 ручки – 32 грн;
- 2 олівці – 4 грн;
- гумка – 3 грн;
- лінійка – 5 грн;
- набір кольорових олівців – 20 грн;
- зошити 12 арк. 20 шт. – 20 грн;
- обкладинки – 8 грн;
- альбом для малювання – 10 грн;
- фарби – 20 грн;
- набір пензликів – 15 грн;
- картон – 13 грн;
- пластилін – 20 грн;
- щоденник – 15 грн.
Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії
Варіант №2: Позичити
Якщо ж потрібно більше, ніж канцелярське приладдя можна позичити гроші у знайомих або взяти кредит. У банку сума кредиту може скласти до 500 тис. грн. і погасити його можна хоч достроково, хоч через декілька років – залежить від умов.
Більшість пропозицій кредитування передбачають сплату відсотків, але якщо підібрати варіант під 0% чи 0,01%, то переплата виходить не надто великою.
Початок навчального року у школах
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В областях з великим добовим приростом введть заборону на відвідування навчальних закладів.