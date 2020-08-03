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Факти / Україна / Суспільство

Що робити, якщо дитину треба зібрати до школи, а грошей немає

Ціни на покупки до нового навчального року у школі змушують хапатися за голову багатьох батьків. Воно й не дивно, адже щоб придбати одяг, взуття, канцелярське приладдя та рюкзак доведеться у середньому витратити 3,5 тис. грн. А якщо дітей двоє, то бюджет автоматично зростає до 7 тис. грн.

Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.

Варіант №1: Економити

Цей спосіб підходить тим, у кого є певна сума в сімейному бюджеті, але її недостатньо, щоб купити все необхідне. Замість 3, 5 тис. грн. можна витратити приблизно на 30% менше, скориставшись деякими лайфхаками:  

  1. Напишіть список необхідних речей та їх кількість. Це допоможе уникнути непотрібних емоцыйних покупок.
  2. Якщо ви збираєте до школи не першокласника, перевірте, можливо, щось із вашого списку залишилося ще з минулого року.
  3. Бажано робити покупки завчасно, а не за один раз. Так сума буде не такою приголомшливою і не так вдарить по сімейному бюджету. 
  4. Не купуйте все і одразу. Зошити, ручки, фломастери, калькулятор – можна докупити упродовж навчального року. Після 1 вересня зазвичай багато з речей розпродаються зі знижкою. 
  5. Об’єднайтесь з іншими батьками і разом купіть необхідні речі у одному місці. Гуртовим покупцям часто роблять знижки. 
  6. Старайтесь не залучати дитину до процесу збору до школи. З нею ви обов’язково купите щось не зі списку. 
  7. Якщо вам треба зібрати дитину до школи, а грошей немає, ходіть на ринки і торгуйтесь. У магазинах ціни фіксовані, а з продавцями на ринках можна домовитися. 
  8. Інколи онлайн-шопінг вигідніший, ніж у офлайнових точках продажу. Крім того, більшість онлайн-магазинів безкоштовно доставляють замовлення. 

Як варіант канцелярське приладдя можна купити у одному з магазинів мережі доступних товарів для дому. Для шопінгу вистачить 200 грн., щоб придбати найнеобхідніше (ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від акцій магазину): 

  • пенал – 25 грн; 
  • 4 ручки – 32 грн;
  • 2 олівці – 4 грн;
  • гумка – 3 грн; 
  • лінійка – 5 грн;
  • набір кольорових олівців – 20 грн; 
  • зошити 12 арк. 20 шт. – 20 грн;
  • обкладинки – 8 грн;
  • альбом для малювання – 10 грн;
  • фарби – 20 грн;
  • набір пензликів – 15 грн;
  • картон – 13 грн;
  • пластилін – 20 грн;
  • щоденник – 15 грн. 

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Варіант №2: Позичити

Якщо ж потрібно більше, ніж канцелярське приладдя можна позичити гроші у знайомих або взяти кредит. У банку сума кредиту може скласти до 500 тис. грн. і погасити його можна хоч достроково, хоч через декілька років – залежить від умов.

Більшість пропозицій кредитування передбачають сплату відсотків, але якщо підібрати варіант під 0% чи 0,01%, то переплата виходить не надто великою. 

Початок навчального року у школах

У МОН розповіли, як буде проходити навчання в школах з 1 вересня 2020 року.

У регіонах, де буде фіксуватися поліпшення епідситуації, діти підуть до шкіл і сядуть за парти.

В областях з великим добовим приростом введть заборону на відвідування навчальних закладів.

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