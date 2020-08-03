Жертва ніколи не винна: як боротися з суспільним осудом та наслідками насилля

Ситуація з побиттям Анастасії Лугової у потязі Маріуполь-Київ викликала шквал емоцій та дописів у соціальних мережах: одні підтримували жінку, а інші – засуджували, мовляв чому не зачинила своє купе чи може провокувала його.

Факти ICTV разом з психологами розбиралися, чому суспільство так полярно реагує на випадки насильства щодо жінок і як жертві пережити наслідки такої кривди.

Кандидат психологічних наук та практикуючий психолог Віра Романова вважає, що нападник Анастасії має психологічні травми та відчуває ненависть до жінок, саме тому отримав ерекцію від насилля.

– Закриття психіатричних лікарень призвело до того, що такі люди не лікуються у відповідних закладах, а живуть серед нас та у будь-який момент можуть скривдити, – наголосила психолог.

У нашому суспільстві жінки не звикли говорити про насилля, бо бояться суспільного осуду, каже Романова, однак не потрібно мовчати, бо жертва ніколи не винна у тому, що її побили чи згвалтували.

– Уся провина завжди лягає на плечі того, хто вчинив насилля. І навіть, якщо суспільство засуджує жінку говорячи, що вона спровокувала гвалтівника відвертим одягом – це не робить її винною. Глибоке декольте, коротка спідниця, емоційний стан, бідність чи багатство жінки жодним чином не дозволяють кому-небудь посягати на її тіло, – підкреслила психолог.

У випадку з Анастасією Луговою її узагалі скривдив незнайомий чоловік, у якого просто виникла потреба реалізувати своє сексуальне бажання – це не припустимо, додала експерт.

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Експерт з відносин та психотерапевт Роман Мельниченко пояснив, що відбувається з жертвою після насилля та які дії потрібно робити, аби уникнути психологічної травми.

Фахівець зазначив, що після насилля є емоційна та біологічна реакція і з ними обома треба працювати.

– Зараз жінка перебуває у стані гострого стресу, а з нього потрібно правильно виходити. У нашому мозку є центри болю, які одинаково реагують, як на фізичний так і на емоційний біль. Тобто, коли людина переживає фізичний біль, зламавши руку – це одне, а коли скажімо, вона потрапила в аварію і саме там зламала руку, що також травматично, однак цьому посприяла інша людина. Тоді ми відчуваємо свою незахищеність, а це значно сильніше впливає на нас та руйнує зсередини, – наголосив Роман Мельниченко.

Психолог пояснює, що у цей період важлива атмосфера, у якій перебуває людина, а також підтримка, зокрема варто звернутися за кваліфікованою допомогою, щоб проробити шоковий стан – можливе навіть медикаментозне лікування.

– Поруч повинні бути близькі люди, щоб потерпіла на переживала цей стан наодинці та спілкувалася з кимось. Жертва повинна прожити цей біль до кінця, щоб центри болю розслабились. Люди не розуміють, що це реальні біологічні зміни у мозку та на гормональному рівні, а не щось абстрактне, – розповів псхотерапевт.

Наслідки побиття

У своєму крайньому дописі в Instagram Анастасія Лугова показала, як сходять синці на її обличчі та сказала, що досі не усвідомлює, що ситуація з нападом на неї могла закінчитися геть іншим фіналом.

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Лугова (@nastyalugova) on Aug 2, 2020 at 10:30pm PDT

Як вгамувати тривогу активного типу

Коли у людини дуже тривожний емоційний стан, серце калатає і вона не може зібратися думками, тоді потрібно застосувати практики для заспокоєння себе.

Це можуть бути вправи на дихання – глибокий вдих і повільний видих, тепла ванна з ароматичними свічками, спокійна музика, йога чи інші методи, які дозволять заспокоїти парасимпатичну нервову систему.

– Надалі потрібно звератися до психолога, аби проробити травму, бо самотужки важко позбутися наслідків насилля. Це потім може трансформуватися у різні страхи та панічні атаки – наче перелом, який так і не загоявся, – зазначив психотерапевт Роман Мельниченко.

Варто пам’ятати, що емоційні травми безсвідомо керують нами. Наприклад, якщо в дитинстві ми торкнулися гарячої праски, то потім у нас формується рефлексивна пам’ять болю.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.