Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.

Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (146), Харківській (143), Івано-Франківській(127) та Києві (108).

Статистика коронавірусу в регіонах:

Вінницька область — 2848 (+33);

Волинська область — 4008 (+59);

Дніпропетровська область — 1 459 (+21);

Донецька область — 903 (+5);

Житомирська область — 1 967 (+19);

Закарпатська область — 5 384 (+66);

Запорізька область — 851 (+5);

Івано-Франківська область — 5 041 (+127);

Кіровоградська область — 711 (0);

Київ — 8 662 (+108);

Київська область — 3 877 (+32);

Львівська область — 10 067 (+146);

Луганська область — 130 (+2);

Миколаївська область — 648 (+6);

Одеська область — 3 545 (+63);

Полтавська область — 466 (+7);

Рівненська область — 6 355 (+85);

Сумська область — 569 (+19);

Тернопільська область — 3 121 (+8);

Харківська область — 4 093 (+143);

Херсонська область — 230 (0);

Хмельницька область — 1 209 (+11);

Чернівецька область — 6 229 (+86);

Черкаська область — 955 (+1);

Чернігівська область — 909 (+9).

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Загалом від початку епідемії проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Київ — 22,21%;

Львів — 21,08%;

Івано-Франківськ — 20,29%;

Вінниця — 17,15%;

Ужгород — 16,0%.

Коронавірус в Україні 3 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 3 серпня свідчила про зменшення кількості хворих. За добу захворіли 990 людей, загальна кількість інфікованих становила 73 158.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 722 хворих, а вилікувалися 39 642 .

Найбільша кількість нових випадків 3 серпня була зареєстрована у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).