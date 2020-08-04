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Факти / Україна

1 061 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні знову зросла

Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.

Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (146), Харківській (143), Івано-Франківській(127) та Києві (108).

Статистика коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька область — 2848 (+33);
  • Волинська область — 4008 (+59);
  • Дніпропетровська область — 1 459 (+21);
  • Донецька область — 903 (+5);
  • Житомирська область — 1 967 (+19);
  • Закарпатська область — 5 384 (+66);
  • Запорізька область — 851 (+5);
  • Івано-Франківська область — 5 041 (+127);
  • Кіровоградська область — 711 (0);
  • Київ — 8 662 (+108);
  • Київська область — 3 877 (+32);
  • Львівська область — 10 067 (+146);
  • Луганська область — 130 (+2);
  • Миколаївська область — 648 (+6);
  • Одеська область — 3 545 (+63);
  • Полтавська область — 466 (+7);
  • Рівненська область — 6 355 (+85);
  • Сумська область — 569 (+19);
  • Тернопільська область — 3 121 (+8);
  • Харківська область — 4 093 (+143);
  • Херсонська область — 230 (0);
  • Хмельницька область — 1 209 (+11);
  • Чернівецька область — 6 229 (+86);
  • Черкаська область — 955 (+1);
  • Чернігівська область — 909 (+9).

коронавірус в Україні 4 серпня (КАРТА)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом від початку епідемії проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Київ — 22,21%;
  • Львів — 21,08%;
  • Івано-Франківськ — 20,29%;
  • Вінниця — 17,15%;
  • Ужгород — 16,0%.

Коронавірус в Україні 3 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 3 серпня свідчила про зменшення кількості хворих. За добу захворіли 990 людей, загальна кількість інфікованих становила 73 158.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 722 хворих, а вилікувалися 39 642 .

Найбільша кількість нових випадків 3 серпня була зареєстрована у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).

Джерело: РНБО

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