Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.
Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.
Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (146), Харківській (143), Івано-Франківській(127) та Києві (108).
Статистика коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область — 2848 (+33);
- Волинська область — 4008 (+59);
- Дніпропетровська область — 1 459 (+21);
- Донецька область — 903 (+5);
- Житомирська область — 1 967 (+19);
- Закарпатська область — 5 384 (+66);
- Запорізька область — 851 (+5);
- Івано-Франківська область — 5 041 (+127);
- Кіровоградська область — 711 (0);
- Київ — 8 662 (+108);
- Київська область — 3 877 (+32);
- Львівська область — 10 067 (+146);
- Луганська область — 130 (+2);
- Миколаївська область — 648 (+6);
- Одеська область — 3 545 (+63);
- Полтавська область — 466 (+7);
- Рівненська область — 6 355 (+85);
- Сумська область — 569 (+19);
- Тернопільська область — 3 121 (+8);
- Харківська область — 4 093 (+143);
- Херсонська область — 230 (0);
- Хмельницька область — 1 209 (+11);
- Чернівецька область — 6 229 (+86);
- Черкаська область — 955 (+1);
- Чернігівська область — 909 (+9).
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Загалом від початку епідемії проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Київ — 22,21%;
- Львів — 21,08%;
- Івано-Франківськ — 20,29%;
- Вінниця — 17,15%;
- Ужгород — 16,0%.
Коронавірус в Україні 3 серпня
Статистика коронавірусу в Україні 3 серпня свідчила про зменшення кількості хворих. За добу захворіли 990 людей, загальна кількість інфікованих становила 73 158.
Від ускладнень Covid-19 померли 1 722 хворих, а вилікувалися 39 642 .
Найбільша кількість нових випадків 3 серпня була зареєстрована у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).