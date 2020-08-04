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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав в обмінниках Києва – курс на 4 серпня

На ранок вівторка, 4 серпня, долар в обмінниках Києва здорожчав на 10 копійок – до 27,90 грн/$1.

Водночас євро ослабнуло на 7 копійок. Курс гривні до євро на сьогодні складає 32,72 грн/€1.

Продати долар у середньому можна за курсом 27,62 грн/$1, євро – 32,20 грн/€1.

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Курс НБУ на 4 серпня

За курсом валют від НБУ на 4 серпня євро втратило в ціні 27 копійок порівняно з попереднім днем. Курс цієї валюти встановлено на рівні 32,51 грн/1€.

Курс долара Національний банк України підвищив на 6 копійок 27,73 грн/1$.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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