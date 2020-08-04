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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову подорожчав: курс валют на 4 серпня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні, тоді як євро здешевшав на 27 копійок.

На 4 серпня НБУ встановив курс 27,73 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість дещо зросла.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 4 серпня, зафіксувалося на 32,51 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 04.08:

  • $1 – 27,73 грн;
  • €1 – 32,51 грн;
  • 1 польський злотий – 7,35 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс гривні восени 2020

Наприкінці липня – на початку серпня гривня показала чи не найбільше падіння з початку року.

Експерти схиляються до думки, що курс гривні восени 2020 року може продовжити своє падіння, і долар може підскочити до 30 грн.

Зокрема, це пов’язано із кадровими змінами в НБУ.

У фінансовому комітеті Верховної Ради прогнозують майбутнє просідання гривні на 10%.

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