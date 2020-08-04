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Факти / Україна

Фітнес-центри і хостели працюватимуть: Львів відмовився посилювати карантин

Попри те, що Львів потрапив до помаранчевої карантинної зони, у місті відмовилися посилювати карантин.

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що додатково адаптовувати Львів до правил помаранчевої зони необхідності немає, оскільки вони і так діють останні шість місяців.

Тому фітнес-центри і хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм, а моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил.

Читайте: Зони карантину в Україні: карта рівнів епідемічної небезпеки

Крім того, окремо перевірять ринки, супермаркети, ТРЦ, заклади спорту та заклади громадського харчування на дотримання карантинних вимог.

Раніше посилювати карантин відмовились Луцьк і Тернопіль, які потрапили до червоної зони карантину.

Поділ України на чотири карантинні зони запрацював з 1 серпня. Кожна з них передбачає певний список заборон.

Зокрема, у помаранчевій, до якої потрапив Львів, заборонена робота закладів розміщення (хостелів, туристичних баз), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури.

Джерело: Львівська міська рада

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